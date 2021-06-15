Twitter'a yeni özellik geliyor

Mikroblogging sitesi Twitter'ın kullanıcılara yeni bir seçenek sunacağı iddia edildi. Konsept aşamasında olan çalışmaya göre kullanıcılar istenmeyen mentionlardan kendilerini çıkartabilecekler.

ntv.com.tr 15.06.2021 - 07:59

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Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım sitesi Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Twitter'a yeni özellik geliyor - 2

Şirketten aktarılan bilgilere göre uzun süredir birçok kullanıcı istenmeyen sohbetlerden rahatsız. 

Twitter'a yeni özellik geliyor - 3

Siz istemeseniz bile bir başkaları sohbete sizin adınızı yazabiliyor ve bildirimleri görmeye devam ediyorsunuz. 

Twitter'a yeni özellik geliyor - 4

Twitter, bu durumu sonlandırmak için adım atmaya karar vermiş gözüküyor. 

Twitter'a yeni özellik geliyor - 5

Henüz fikir aşamasındaki geliştirmeye göre kullanıcılar kendilerinden bahsedilen Tweetleri sonlandırabilecek.

Twitter'a yeni özellik geliyor - 6

Yetkililerin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla özellik tıpkı Instagram'daki fotoğraf etiketlemenin kaldırılması gibi çalışacak. 

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Biri sizin fotoğrafınızı etiketlediğinizde etiketi kaldırabiliyorsunuz. Burada da mention'ı kaldırabileceksiniz. 

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Twitter'da istenmeyen mentionları engellemek için sessize al ya da blokla seçeneği bulunuyordu.

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Ancak bu durumda kullanıcıları tamamen durdurmuş oluyorsunuz.
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Yeni özellikle sadece söz konusu sohbetten kaçınma imkanına sahip olacaksınız.
Twitter'a yeni özellik geliyor - 11
Ayrıca birkaç gün boyunca hesabınızı sessize almanız da mümkün olacak.

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