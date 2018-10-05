Twitter'da çalışmak ister misiniz? İşte yolu

1 Y kuşağı, giderek sosyal medya aracılığıyla işe alıma yaklaşan şirketleri geleneksel yöntemlere tercih ediyor.

2 İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, 18-24 yaş grubundakilerin % 65'i kendi özgeçmişleri için yetersiz deneyime sahip olduklarını düşünüp endişeye kapılıyor ve yarısından fazlası CV'lerinin yeterince “dolu” olmadığını düşünüp yeni bir işe başvurmaktan vazgeçiyor. Bu gençlerin %70'i ise klasik özgeçmişin kendilerini işverene yeterince göstermelerine izin vermediğini düşünüyor.

3 Birçok şirket, herhangi bir görüşme garantisi vermeden adaylardan oldukça detaylı bir şekilde online olarak özgeçmişlerini ilgili siteye yüklemelerini şart koşuyor.

4 Twitter İngitere’den gelen veriler ilginç bir gerçeğe dikkat çekiyor. Yeni Twitter verileri, bilinçli Y kuşağının potansiyel işverenlere doğrudan Twitter üzerinden ulaştığını gösteriyor.

5 #Jobs hashtagi, geçen yıl İngiltere’deki en popüler UK hashtag'lerinden biri olurken Ağustos 2017'den bu yana 3,3 milyon kez kullanıldı. #Hiring, aynı zamanda, işverenlerin iş görüşmelerinin yanı sıra bu konuyla ilgili konuşmalara da ilgi duyduğunun altını çizen en iyi hashtag'larından biriydi.

6 Ankete katılanların % 44'ü, CV yazmaktan ziyade iş başvurusunda bulunmak için Twitter'ı kullanmaktan yana olduğunu söyledi. Ankete katılanlardan biri, “Twitter'ı kullanma fikrini beğendim çünkü potansiyel bir işverenle genel bir e-postadan ziyade daha etkileşimli hale gelmemizi sağlıyor” derken bir diğeri, “Twitter'ım, profesyonelliğim ve sıkıcı olabilen özgeçmişimle karşılaştırıldığında kişiliğimi gösteriyor” yorumunda bulundu.

7 Twitter İngiltere ise, Londra merkezinde beş kişiye özel bir iş deneyimi fırsatı sunuyor ve bu pozisyona başvuruyu sadece Twitter üzerinden tek bir tweetle kabul ediyor.

8 Başarılı adayların hepsi, Pazarlama, Mühendislik, Ürün, Pazarlama, Satış, İşe Alım ve Twitter Moments da dahil olmak üzere Twitter İngiltere'deki çeşitli departmanları kapsayan bir gün geçirecek.