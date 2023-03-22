Twitter'da yeni 'Bookmark' özelliği: Bookmark nedir, nasıl yapılır?

Bookmark, sevdiğiniz ve tekrar ziyaret edebileceğiniz, tek bir yerde tutmak istediğiniz bir tweeti (veya birkaçını), istediğiniz zaman kolay ve hızlı erişim için bir zaman çizelgesine kaydetmenizi sağlar.
Twitter'da kullanıcıların yer imi olarak kaydettiği içerikler daha sonradan kolaylıkla ulaşılabilir ve sadece kişiye özeldir. Yer imleri yalnızca sizin tarafınızdan Twitter hesabınızdan görüntülenebilir.
Adım 1
Bir tweetten, paylaş simgesine dokunun ve tweeti Yer İşaretlerine Ekle öğesini seçin.
Adım 2
Kayıtlı tweetlerinizi görüntülemek için profil simgesi menünüzden Yer İmleri'ne dokunun.
Adım 3
Kayıtlı bir Yer İşaretini kaldırmak için, Yer İşaretleri zaman akışınızdaki Tweet'ten paylaş simgesine dokunun ve Tweet'i Yer İşaretlerinden Kaldır öğesini seçin .
Tüm yer işaretlerinizi aynı anda kaldırmak için Yer İşaretleri zaman çizelgenizin üst kısmındaki daha fazla simgesine de dokunabilirsiniz