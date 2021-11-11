Twitter'dan önemli kripto para adımı: Twitter Crypto kuruldu

"KRİPTO DÜNYASININ MÜKEMMELLİK MERKEZİ OLACAK"

Rinearson'a göre Twitter Crypto, sosyal medya ağında "blok zinciri", "NFT" ve “web3” ile ilgili her şey için bir “mükemmellik merkezi" olarak hizmet edecek.

Bitcoin, etherium ve dogecoin gibi kripto para birimleri blok zinciri olarak bilinen merkezi olmayan bir kayıt sistemi aracılığıyla işlem görüyor. Web3, ise blok zincirinde çalışan merkezi olmayan uygulamaları bir bütün olarak tanımlamak için kullanılıyor.