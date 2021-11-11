Twitter'dan önemli kripto para adımı: Twitter Crypto kuruldu

Sosyal medya devi Twitter, kripto para dünyasındaki varlığını büyütmek için önemli bir adım attı. Platform, blok zinciri teknolojisi, NFT ve bitcoin gibi merkezi olarak yönetilmeyen kripto para birimlerini kullanmaya yönelik yeni yollar geliştirmek için Twitter Crypto adı verilen özel bir birim kurdu.

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 15:22 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 15:48

Twitter'dan önemli kripto para adımı: Twitter Crypto kuruldu - 1

, özel bir kripto para ekibini bünyesine katarak bu konudaki hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. "Twitter Crypto" ismi verilen birimin deneyimli blok zinciri mühendisi Tess Rinearson tarafından yönetileceği açıklandı.

Twitter'dan önemli kripto para adımı: Twitter Crypto kuruldu - 2

"KRİPTO DÜNYASININ MÜKEMMELLİK MERKEZİ OLACAK"

Rinearson'a göre Twitter Crypto, sosyal medya ağında "blok zinciri", "NFT" ve “web3” ile ilgili her şey için bir “mükemmellik merkezi"  olarak hizmet edecek.

, etherium ve dogecoin gibi kripto para birimleri blok zinciri olarak bilinen merkezi olmayan bir kayıt sistemi aracılığıyla işlem görüyor. Web3, ise blok zincirinde çalışan merkezi olmayan uygulamaları bir bütün olarak tanımlamak için kullanılıyor. 

Twitter'dan önemli kripto para adımı: Twitter Crypto kuruldu - 3

KRİPTO PARA KULLANIMIN YENİ YOLLARININ KEŞFEDİLMESİ AMAÇLANIYOR

Bununla birlikte Twitter, oluşturdukları birimin ana hedeflerinden birinin, platformdaki içerik oluşturucuların sanal para birimlerini kullanarak ödeme yapmaları için merkezi olmayan teknolojileri kullanmanın yeni yollarını keşfetmek olduğunu aktardı. 

Twitter'dan önemli kripto para adımı: Twitter Crypto kuruldu - 4

TWİTTER CEO'SU: DÜNYAYA BARIŞ GETİRECEK

Diğer taraftan, Twitter’ın CEO'su Jack Dorsey daha önce defalarca bitcoin’i övmüş ve dünyaya barış getireceğine inandığını söylemişti.

Ayrıca, Dorsey'in diğer şirketi Square, 2018'de bitcoin'i ödeme modeline entegre etti. Şirket, bu ay dijital para biriminin 2021 üçüncü çeyrek gelirinin yaklaşık 2 milyar dolarına katkıda bulunduğunu duyurdu. Twitter Crypto da, sosyal medya platformuna benzer bir model getirmek istiyor.

Twitter'dan önemli kripto para adımı: Twitter Crypto kuruldu - 5

Rinearson, “Kripto topluluklarından gelen fikirlerin kimlik, topluluk, mülkiyet ve daha fazlasıyla mümkün olanın sınırlarını zorlamamıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz” diye konuştu.

Twitter'dan önemli kripto para adımı: Twitter Crypto kuruldu - 6

Ayrıca, kripto ekibinin, şirketin ilk kez 2019'da "sosyal medya için merkezi olmayan bir standart" oluşturmak için duyurduğu açık kaynaklı bir proje olan BlueSky ile yakın çalışacağı bildirildi. 

Twitter'dan önemli kripto para adımı: Twitter Crypto kuruldu - 7

BlueSky, bir startup kurucusu ve kripto para geliştiricisi olan Jay Graber tarafından yönetiliyor ve Twitter tarafından finanse edilmesine rağmen bağımsız olarak çalışıyor.

Twitter'dan önemli kripto para adımı: Twitter Crypto kuruldu - 8

Öte yandan Twitter, Eylül ayında, kullanıcılarının favori içerik oluşturucularına bitcoin ile bahşiş vermelerine izin verdiğini duyurduğunda, büyüyen kripto para alanına çoktan daldı.

Twitter'dan önemli kripto para adımı: Twitter Crypto kuruldu - 9

Bitcoin bahşiş özelliği sayesinde kullanıcılar Twitter üzerinden içerik oluşturucularını ibitcoin ile destekleyebiliyor.  Bu özellik, Lightning Network ağı ile destekleniyor.

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