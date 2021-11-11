Twitter'dan önemli kripto para adımı: Twitter Crypto kuruldu

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 15:22 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 15:48
Twitter, özel bir kripto para ekibini bünyesine katarak bu konudaki hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. "Twitter Crypto" ismi verilen birimin deneyimli blok zinciri mühendisi Tess Rinearson tarafından yönetileceği açıklandı.
Rinearson'a göre Twitter Crypto, sosyal medya ağında "blok zinciri", "NFT" ve “web3” ile ilgili her şey için bir “mükemmellik merkezi" olarak hizmet edecek.
Bitcoin, etherium ve dogecoin gibi kripto para birimleri blok zinciri olarak bilinen merkezi olmayan bir kayıt sistemi aracılığıyla işlem görüyor. Web3, ise blok zincirinde çalışan merkezi olmayan uygulamaları bir bütün olarak tanımlamak için kullanılıyor.
Bununla birlikte Twitter, oluşturdukları birimin ana hedeflerinden birinin, platformdaki içerik oluşturucuların sanal para birimlerini kullanarak ödeme yapmaları için merkezi olmayan teknolojileri kullanmanın yeni yollarını keşfetmek olduğunu aktardı.
Diğer taraftan, Twitter’ın CEO'su Jack Dorsey daha önce defalarca bitcoin’i övmüş ve dünyaya barış getireceğine inandığını söylemişti.
Ayrıca, Dorsey'in diğer şirketi Square, 2018'de bitcoin'i ödeme modeline entegre etti. Şirket, bu ay dijital para biriminin 2021 üçüncü çeyrek gelirinin yaklaşık 2 milyar dolarına katkıda bulunduğunu duyurdu. Twitter Crypto da, sosyal medya platformuna benzer bir model getirmek istiyor.
Rinearson, “Kripto topluluklarından gelen fikirlerin kimlik, topluluk, mülkiyet ve daha fazlasıyla mümkün olanın sınırlarını zorlamamıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz” diye konuştu.
Ayrıca, kripto ekibinin, şirketin ilk kez 2019'da "sosyal medya için merkezi olmayan bir standart" oluşturmak için duyurduğu açık kaynaklı bir proje olan BlueSky ile yakın çalışacağı bildirildi.
BlueSky, bir startup kurucusu ve kripto para geliştiricisi olan Jay Graber tarafından yönetiliyor ve Twitter tarafından finanse edilmesine rağmen bağımsız olarak çalışıyor.
Öte yandan Twitter, Eylül ayında, kullanıcılarının favori içerik oluşturucularına bitcoin ile bahşiş vermelerine izin verdiğini duyurduğunda, büyüyen kripto para alanına çoktan daldı.
Bitcoin bahşiş özelliği sayesinde kullanıcılar Twitter üzerinden içerik oluşturucularını ibitcoin ile destekleyebiliyor. Bu özellik, Lightning Network ağı ile destekleniyor.