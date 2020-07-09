Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım

Pek çok rakibi gibi ücretsiz bir platform olan Twitter ücretli abonelik modeli için ilk adımı attı.

ntv.com.tr 09.07.2020 - 08:49

Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım - 1
On milyonlarca aktif kullanıcısına rağmen söz konusu gelir sağlamak olunca yatırımcılarını bir türlü memnun edemeyen Twitter çareyi bir kez daha ücretli abonelik modelini denemekte buldu.
Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım - 2
CNN International'da yer alan habere göre, sosyal medya platformu bu modele geçmek için yeni bir departman kurdu.
Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım - 3
Bu proje kapsamında iş ilanları da yayınlayan Twitter 'Gryphon' adı verilen proje kapsamında New York ofisinde çalışacak, abonelik platformunda görev alacak çalışma arkadaşları aradığı bilgisine yer verdi.
Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım - 4
ABD basınında çıkan haberler sonrası bir açıklamada bulunan Twitter sözcüsü söz konusu iş ilanının yeni özelliğin platforma entegre edileceği anlamını taşımadığı bilgisinin altını çizdi.

Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım - 5
Ancak bu Twitter'ın platforma ücretli abonelik opsiyonunu eklemek için başlattığı ilk çalışma değil.
Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım - 6
Twitter 2017 yılında kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweet'lerine erişimi arttırmak için abonelik modelini test etmişti.
Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım - 7
Bu proje kapsamında aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyen kişiler tarafından da görülmesi imkanı sunulması planlanıyordu.

Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım - 8
Ancak Twitter konu ile ilgili yaptığı anket sonrası projeyi rafa kaldırma kararı almıştı.

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