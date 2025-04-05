Twitter'e (X) rakip oldu: Bluesky nedir, nasıl üye olunur?
Twitter'de (X) yaşanan olumsuz gelişmeler ardından alternatif sosyal medya platformlarına yönelimi artırdı. X üzerinden kullanıcılar ve bazı ünlüler, bir dönem Twitter'ın kapanmasının ardından popüler olan Bluesky'a geçiş yapmayı önermeye başladı. Twitter içinde bir proje olarak 2019'da kurulan Bluesky, 2022'de bağımsız bir şirket haline geldi. Peki, Bluesky nedir, nasıl üye olunur?
Elon Musk’ın Twitter’ı (yeni adıyla X) satın almasının ardından platformda yaşanan değişiklikler, kullanıcıların alternatif sosyal medya uygulamalarına yönelmesine neden oldu. Bu alternatiflerden biri de, son dönemde adından sıkça söz ettiren Bluesky. Peki, Bluesky tam olarak nedir? Nasıl çalışır? Üye olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...