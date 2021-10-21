Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, TRUTH Social adını verdiği bir sosyal medya platformu kurdu. Trump, platformun ABD'deki karşıt sesleri susturmakla suçlayan büyük teknolojinin zulmüne karşı duracağını söyledi. 75 yaşındaki siyasetçi, destekçilerinin yılın başında Kongre’yi basmasının ardından Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda engellenmişti. Bununla birlikte, TRUTH Social’ın arayüzünün Twitter’ın neredeyse aynı olması dikkat çekti.

Haberler - ntv.com.tr 21.10.2021 - 10:33 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 10:44

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 1

2022'NİN BAŞINDA HERKESE AÇILACAK

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu TRUTH Social'ı kuracağını duyurdu. Apple'ın App Store'unda ön siparişe sunulan uygulamanın, Kasım ayında davetlilere ve 2022'nin ilk çeyreğinde halka açılacağı belirtildi.

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 2

TRUTH Social, Digital World Acquisition Corp. ile birleşme yoluyla halka açılmayı hedefleyen ve yakın zamanda kurulmuş bir şirket olan Trump Media & Technology Group (TMTG) tarafından hazırlandı.

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 3

75 yaşındaki Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TRUTH Social ve TMTG'yi büyük teknolojinin zulmüne karşı durmak için yarattım" dedi.

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 4

BÜYÜK PLATFORMLAR TARAFINDAN YASAKLANDI

Trump'ın duyurusu, Facebook, Twitter ve YouTube dahil olmak üzere neredeyse tüm büyük sosyal medya platformlarının, politikalarını ihlal ettiği için onu yasaklaması veya askıya almasından sonra geldi.

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 5

Trump, destekçilerinin Ocak ayında ABD Kongre Binası’nı basmasının ardından Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar tarafından yasaklanmıştı. 

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 6

Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlığının olduğu bir dünyada yaşıyoruz, ancak en sevdiğiniz ABD Başkanı susturuldu" dedi.

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 7

TWITTER İLE ÇARPICI BENZERLİK

Öte yandan Trump'ı  yeni sosyal medya platformu TRUTH Social, Twitter'a çok benzeyen bir kullanıcı arayüzüne sahip. Potansiyel kullanıcılar, App Store’da  yayınlanan uygulamanın önizlemesinin ekran görüntülerini paylaştı.

 TRUTH Social uygulamasının, insanların birbirini "takip etmesine" ve mesaj göndermesine izin veren işlevlere sahip olduğu görüldü. Uygulamanın arayüzü, özellikle kullanıcı  profil sayfası, Twitter'la çarpıcı bir benzerlik gösteriyor. 

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 8

Bununla birlikte, App Store’da yer alan uygulamanın tanımına göre, TRUH Social, kullanıcıların "ilgilendikleri kişilerden, kuruluşlardan ve haber kuruluşlarından gelen en son düşünce ve etkinlikler hakkında bilgi alabilecekleri" "TRUTH Flow" (Gerçek akışı) gibi özellikler içerecek.

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 9

Uygulamada ayrıca, "arama" işlevi  temel özellik  olarak öne çıkıyor:

"İlginç bulduğunuz bir sesi arayın ve doğrudan arama listesinden kolayca takip edin veya karar vermeden önce önce profiline bakın."

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 10
Twitter, ise benzerlik hakkında uluslararası basından gelen yorum talebine yanıt vermedi.

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