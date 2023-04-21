Twitter'ı 'bitirecek' yeni uygulama: Bluesky nedir, davet kodu nasıl alınır?

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter için tehlike sinyalleri çalmaya başladı. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'a "Bluesky" uygulamasıyla rakip oluyor. Peki, Bluesky nedir, davet kodu nasıl alınır?

Twitter'ı 'bitirecek' yeni uygulama: Bluesky nedir, davet kodu nasıl alınır? - 1

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, git gide değerini kaybetmiş ve milyonlarca kullanıcısını da başka uygulamalara kaptırmaya başlamıştı. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey de Twitter'ı 'bitirecek' yeni bir uygulama ile kullanıcıların karşısına çıktı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Twitter'ı 'bitirecek' yeni uygulama: Bluesky nedir, davet kodu nasıl alınır? - 2

3 aylık deneme sürecinin ardından Bluesky, Android tabanlı telefonlarda erişime açıldı. Deneme sürümü bile insanlarda büyük merak uyandıran Bluesky, yeni bir özelliğiyle de herkesin merakını cezbetti.

Twitter'ı 'bitirecek' yeni uygulama: Bluesky nedir, davet kodu nasıl alınır? - 3

"YENİ TWITTER" LAKABIYLA TANINMAYA BAŞLADI

Birçok sosyal medya kullanıcısı Bluesky'ı deneyimlemek için adeta can atıyor. "Yeni Twitter lakabıyla sosyal medyada tanımlanan Bluesky, kullanıma açıldığında büyük bir sürprizle karşılaştı.

Twitter'ı 'bitirecek' yeni uygulama: Bluesky nedir, davet kodu nasıl alınır? - 4

Bluesky oturumu başlatmak için kullanıcıların bir davetiye kodu alması gerekiyor. Alınan davet kodunun ardından ancak uygulamaya giriş yapılabiliyor.

Twitter'ı 'bitirecek' yeni uygulama: Bluesky nedir, davet kodu nasıl alınır? - 5

BLUESKY DAVET KODU NASIL ALINIR?

- Kullanıcıların ilk olarak uygulama için oluşturulan web sitesine girmesi gerekiyor.

- Ardından web sitesi üzerinden e-posta hesabına bir davetiye kodu talep edilmesi gerekiyor.

- Kullanıcının talebi, Bluesky tarafından kabul edilirse e-posta hesabına davet kodu gönderiliyor.

Twitter'ı 'bitirecek' yeni uygulama: Bluesky nedir, davet kodu nasıl alınır? - 6

TWITTER'I BİTİREBİLİR

Bluesky, diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak merkezi olmayan bir ağ sistemi ile çalışıyor. Twitter'ın basitleştirilmiş bir sürümü olarak da görülen Bluesky'da paylaşılan gönderilen beğenilip alıntı yapılabiliyor.

Bluesky'ın ileride Twitter'ı bile geçebileceği öngörülüyor.

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