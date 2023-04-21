Twitter'ı 'bitirecek' yeni uygulama: Bluesky nedir, davet kodu nasıl alınır?

TWITTER'I BİTİREBİLİR

Bluesky, diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak merkezi olmayan bir ağ sistemi ile çalışıyor. Twitter'ın basitleştirilmiş bir sürümü olarak da görülen Bluesky'da paylaşılan gönderilen beğenilip alıntı yapılabiliyor.



Bluesky'ın ileride Twitter'ı bile geçebileceği öngörülüyor.