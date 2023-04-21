Twitter'ı 'bitirecek' yeni uygulama: Bluesky nedir, davet kodu nasıl alınır?

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, git gide değerini kaybetmiş ve milyonlarca kullanıcısını da başka uygulamalara kaptırmaya başlamıştı. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey de Twitter'ı 'bitirecek' yeni bir uygulama ile kullanıcıların karşısına çıktı.
3 aylık deneme sürecinin ardından Bluesky, Android tabanlı telefonlarda erişime açıldı. Deneme sürümü bile insanlarda büyük merak uyandıran Bluesky, yeni bir özelliğiyle de herkesin merakını cezbetti.
Birçok sosyal medya kullanıcısı Bluesky'ı deneyimlemek için adeta can atıyor. "Yeni Twitter lakabıyla sosyal medyada tanımlanan Bluesky, kullanıma açıldığında büyük bir sürprizle karşılaştı.
Bluesky oturumu başlatmak için kullanıcıların bir davetiye kodu alması gerekiyor. Alınan davet kodunun ardından ancak uygulamaya giriş yapılabiliyor.
- Kullanıcıların ilk olarak uygulama için oluşturulan web sitesine girmesi gerekiyor.
- Ardından web sitesi üzerinden e-posta hesabına bir davetiye kodu talep edilmesi gerekiyor.
- Kullanıcının talebi, Bluesky tarafından kabul edilirse e-posta hesabına davet kodu gönderiliyor.
Bluesky, diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak merkezi olmayan bir ağ sistemi ile çalışıyor. Twitter'ın basitleştirilmiş bir sürümü olarak da görülen Bluesky'da paylaşılan gönderilen beğenilip alıntı yapılabiliyor.
Bluesky'ın ileride Twitter'ı bile geçebileceği öngörülüyor.