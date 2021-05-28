Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu Twitter Blue tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Gelir yaratmakta zorlanan sosyal paylaşım sitesi Twitter, ücretli üyelik modelini tanıttı. Twitter Blue adı verilen bu model bazı ülkelerde kullanıma sokuldu. İşte paralı Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı ve özellikleri...

ntv.com.tr 28.05.2021 - 13:35

Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu Twitter Blue tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri - 1
Mikro blogging sitesi Twitter yıllardır konuşulan ücretli üyeliği getirdi.
Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu Twitter Blue tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri - 2
Twitter Blue adı verilen servis şimdilik birçok ülkede hizmete sunuldu.
Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu Twitter Blue tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri - 3
İngiltere'de 2.49 sterling olan ücretli üyelik modelinin ABD fiyatı ise 2.99 dolar.
Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu Twitter Blue tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri - 4
Apple Store'un Türkiye sayfasındaki bilgilere göre ise Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı 30.99 lira oldu.
Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu Twitter Blue tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri - 5
Twitter bu modeli kullanıcılara zorunlu tutmayacak. İsteyen kullanıcılar bazı ek özellikleri bulunan bu modele geçebilecek.
Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu Twitter Blue tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri - 6
Şirket yeni üyelik modelinde yer alacak özellikler ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. BBC'de yer alan habere göre Twitter ofisi "geri alma özelliğine" ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.
Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu Twitter Blue tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri - 7
Twitter daha önce yaptığı açıklamalarda ücretli üyelik modelinde yeni özellikler üzerine çalıştıklarını söylemişti.

Yeni modelin İngiltere ve ABD'de bile bütün kullanıcıların hizmetine açılmadığı belirtildi.
Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu Twitter Blue tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri - 8
Dünya genelinde yüzlerce milyon kullanıcısı bulunan Twitter, uzun yıllardır karlılık sorunu yaşıyor. Şirket, aktif kullanılan platformdan para kazanmakta zorlanıyor.
Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu Twitter Blue tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri - 9
Daha önce Bloomberg'de yer alan haberlere Twitter yeni para kazanma modeli üzerinde çalışıyordu. Ücretli üyelik modeli bu fikirlerden biriydi.
Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu Twitter Blue tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri - 10
Bu fikirler arasında, TweetDeck için ekstra ücret almak da bulunuyor.

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