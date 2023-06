Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey

THE CREW MOTORFEST

The Crew serisinin üçüncü oyunu olan The Crew Motorfest, Hawaii'de geçiyor. Oyuncular arabalara ek olarak bisikletleri, tekneleri ve uçakları da kontrol edebilecek. Forza Horizon'un festival formatını taklit eden The Crew Motorfest 14 Eylül 2023'te çıkış yapacak.