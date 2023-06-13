Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey

STAR WARS OUTLAWS

Aslında ilk olarak 2 gün önce Xbox Showcase'de tanıtılan Star Wars Outlaws, Ubisoft tarafından tekrar sunuldu. Bu kez 10 dakikalık bir oynanış videosu yayımlanan oyun ilk açık dünya Star Wars oyunu olarak nitelendiriliyor.



Oynanış videosunda Nix'in savaş esnasında Kay Vess'e ne kadar yardımcı olabileceği gösterilmek üzere dövüş sahnesi gösterildi. Ayrıca Kay'in bir hız aracına bindiğini, bir imparatorluk subayına rüşvet vermek isteyip istemediğine karar verdiğini ve sonunda hiper uzaya kaçmak için bir gemiye atladığını gördük.