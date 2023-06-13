Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey
Dün akşam Ubisoft'un düzenlediği Showcase'de 2023'ün geri kalanı ve sonrası için planlanan oyunların fragmanları ve oynanış videoları tanıtıldı. İşte Ubisoft Forward 2023'te yapılan tüm duyurular...
XDEFIANT
Ubisoft tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olacak olan birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu XDefiant, 21-23 Haziran aralığında beta versiyonuyla oyuncularla buluşacak. Ubisoft ayrıca 14 harita, beş grup, beş mod ve 24 silah içeren lansman planlarını da detaylandırdı. Şirketin1 yıl içerisinde 12 yeni silah, 12 yeni harita ve 4 grup daha ekleyeceği aktarıldı.