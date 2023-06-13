Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey

Dün akşam Ubisoft'un düzenlediği Showcase'de 2023'ün geri kalanı ve sonrası için planlanan oyunların fragmanları ve oynanış videoları tanıtıldı. İşte Ubisoft Forward 2023'te yapılan tüm duyurular...

Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey - 1

XDEFIANT

Ubisoft tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olacak olan birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu XDefiant, 21-23 Haziran aralığında beta versiyonuyla oyuncularla buluşacak. Ubisoft ayrıca 14 harita, beş grup, beş mod ve 24 silah içeren lansman planlarını da detaylandırdı. Şirketin1 yıl içerisinde 12 yeni silah, 12 yeni harita ve 4 grup daha ekleyeceği aktarıldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey - 2

PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN

2B aksiyon oyununda yeni güçler kazandıkça becerilerinizi geliştirmek için size daha fazla alan açılacak. Bazı zorlu düşmanlar üzerinde çok sayıda gösterişli bitirme hamlesi oyunun hızlı tempoda geçtiğini vurguluyor. Prince of Persia: The Lost Crown, 18 Ocak 2024'te tüm platformlarda çıkış yapacak.

Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey - 3

ASSASSIN'S CREED NEXUS (VR)

Serinin ilk VR oyunu olan Assassin's Creed Nexus, üç yönlü bir hikaye içeriyor. Assassin Creed 2'den Ezio , Odyssey'den Kassandra ve AC3'ten Connor. Oyunun, Assassin's Creed'in klasik gizli suikast konseptini barındırdığı ve oyuncuların gizli bıçağı, kılıcı, sis bombalarını, yayı ve daha fazlasını birinci şahıs bakış açısından kullanabilecekleri bir oyun geliştirdikleri açıklandı. Nexus Meta Quest 2'ye çıkış yapacak ve dün akşam çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey - 4

ASSASSIN’S CREED CODENAME JADE

Codename Jade yaklaşmakta olan Assassin's Creed mobil oyunudur. Oyuncular, suikastçılarının cinsiyeti, kıyafetleri ve bir çok dış görünümünü tamamen özelleştirebilecekler. Çin'in Qin Hanedanlığı döneminde, Odyssey ve Origins olayları arasında geçen oyunun, Ubisoft tarafından bu ayın sonlarında halka açık bir test aşaması olacağını açıkladı.

Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey - 5

THE CREW MOTORFEST

The Crew serisinin üçüncü oyunu olan The Crew Motorfest, Hawaii'de geçiyor. Oyuncular arabalara ek olarak bisikletleri, tekneleri ve uçakları da kontrol edebilecek. Forza Horizon'un festival formatını taklit eden The Crew Motorfest 14 Eylül 2023'te çıkış yapacak.

Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey - 6

SKULL AND BONES KAPALI BETA

Uzun süredir ertelenen Skull and Bones, oyuncular ile 25 Ağustos'tan 28 Ağustos'a kadar kapalı beta sürümüyle buluşacak. Web sitesinden kayıt gerçekleştiren oyuncular bu tarih aralığında oyunun beta sürümünü deneyimleyebilecek.

Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey - 7

ASSASSIN'S CREED MIRAGE

Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'in oynanışına dair bir video paylaştı. Basim'in gizli bıçağı, üflemeli dartları veya sis bombalar aracılığıyla düşmanlarınızı alt etmenizi konu alıyor. Oyun 19. yüzyıl Bağdat'ında geçiyor ve ana karakterimiz Basim'in trajik şekilde reşit olma hikayesini aktaracak. Assassin's Creed Mirage 12 Ekim 2023'te oyunseverler ile buluşacak.

Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey - 8

TOM CLANCY'S THE DIVISION: RESURGENCE

Tom Clancy's The Division: Resurgence, Ubisoft'un nişancı serisinde dayanan yakında çıkarmayı planladığı bir mobil oyundur. Oyunun çıkışı 2023'ün Sonbaharı olarak planlanıyor.

Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey - 9

AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA

Birinci şahıs aksiyon macerası ve oyuncuların RDA tarafından kendi halkına karşı savaşmak için eğitilmiş bir Na'vi'yi kontrol ettiğini görecek. Ancak Na'vi sonunda mirasıyla yeniden bağlantı kurarak silahları ve becerileri öğrendiği Avatar: Frontiers of Pandora'nın çıkış tarihi 7 Aralık 2023 olarak duyuruldu. Dün akşam sunumda bir fragman ve uzun zamandır beklenen oynanış videosu gösterildi.

Ubisoft Forward 2023'te duyurulan her şey - 10

STAR WARS OUTLAWS

Aslında ilk olarak 2 gün önce Xbox Showcase'de tanıtılan Star Wars Outlaws, Ubisoft tarafından tekrar sunuldu. Bu kez 10 dakikalık bir oynanış videosu yayımlanan oyun ilk açık dünya Star Wars oyunu olarak nitelendiriliyor.

Oynanış videosunda Nix'in savaş esnasında Kay Vess'e ne kadar yardımcı olabileceği gösterilmek üzere dövüş sahnesi gösterildi. Ayrıca Kay'in bir hız aracına bindiğini, bir imparatorluk subayına rüşvet vermek isteyip istemediğine karar verdiğini ve sonunda hiper uzaya kaçmak için bir gemiye atladığını gördük.

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