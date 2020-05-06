Uçaklar için 'elektronik burun' geliştiriliyor (Hastalıkları saptayabilecek)

Uçak üreticisi Airbus ve Silikon Vadisi merkezli girişim Koniku Inc., virüsleri tespit edebilme potansiyeline sahip bir cihaz geliştirmek için ilk adımı attı.

ntv.com.tr 06.05.2020 - 08:22

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgını bugün neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görülüyor. 

Salgın insan sağlığını tehdit ettiği kadar küresel ekonomiye de hasar veriyor. Salgından en çok zarar sektörlerin başında ise havacılık geliyor. 

Peki havacılık sektörü salgın sonrası kaybedilen güveni sağlamak için neler yapaca?

Bu sorunun cevabı Airbus ve Silikon Vadisi merkezli girişim Koniku Inc. ortaklığında  başlatılan bir projede gizli olabilir. 

İki şirket sahip olduğu sensörler ile hastalıkları saptama potansiyeline sahip olacak bir cihaz geliştirmek için çalışmalara başladı. 

Financial Times'a konuşan Koniku Inc'ye göre cihaz havayı koklayarak içinde neler olduğu size raporluyor. 

Henüz prototip aşamasında olan cihazın testleri geçmesi halinde havalimanı ve uçaklarda kullanılabileceği belirtiliyor.  Ancak iki şirket bunun için bir tarih vermiş değil.

Corona virüs etkisi: Uçak yolculukları için yeni tasarım

Corona virüs etkisi ile geliştirilen bir başka proje ise Aviointeriors'tan gelmişti.
İtalyan koltuk firması Aviointeriors salgın sonrası dönemde uçak yolculukları nasıl yapılacak sorusuna cevap aradığı tasarım çalışmasını yayınlamıştı.
Aviointeriors’ın Instagram hesabından yayımladığı “Janus” koltuk tasarımında, koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için yolcular arasına cam bölmeler konduğu görülüyor
Söz konusu tasarımda yan yana oturan yolcular ters yönlere bakacak şekilde yerleştiriliyor. Başka bir deyişle yolcular asla yüz yüze gelmeyecek şekilde seyahat ediyor.
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