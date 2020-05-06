Uçaklar için 'elektronik burun' geliştiriliyor (Hastalıkları saptayabilecek)

Salgın insan sağlığını tehdit ettiği kadar küresel ekonomiye de hasar veriyor. Salgından en çok zarar sektörlerin başında ise havacılık geliyor.

Bu sorunun cevabı Airbus ve Silikon Vadisi merkezli girişim Koniku Inc. ortaklığında başlatılan bir projede gizli olabilir.

İki şirket sahip olduğu sensörler ile hastalıkları saptama potansiyeline sahip olacak bir cihaz geliştirmek için çalışmalara başladı.

Henüz prototip aşamasında olan cihazın testleri geçmesi halinde havalimanı ve uçaklarda kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak iki şirket bunun için bir tarih vermiş değil.