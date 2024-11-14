Uçaklarda türbülans derdine son: Yeni yapay zeka modeli geliştirildi
Bilim insanları, geliştirdikleri FALCON isimli yapay zeka teknolojisi sayesinde, uçakların türbülansa girmelerini engelleyen bir teknik geliştirdi. Türbülansa otomatik adaptasyonu mümkün kılan yapay zekanın, yapılan testler neticesinde rüzgar tünelinde aerofoilin dengesini koruyabildiği görüldü.
Bilim insanları, insansız hava araçlarına (İHA) odaklanarak, türbülansın uçaklar üzerindeki etkilerini azaltabilecek bir yapay zeka modeli geliştirdiler.
TÜRBÜLANS NEDİR?
Türbülans, uçakların sallanmasına neden olan hava basıncındaki değişikliklere verdiğimiz isimdir.
Türbülanslar, bir uçağın uçuşun ortasında hava basıncındaki değişikliklerden geçerken sarsıldığında ortaya çıkar.
Bu durum, çevrelerinde türbülansa neden olan değişiklikleri algılamak ve sorunsuz uçuşu sürdürmek için hızla uyum sağlamak üzere doğal bir yetenek geliştirmiş olan kanatlı hayvanlardan farklıdır.