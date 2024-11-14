Uçaklarda türbülans derdine son: Yeni yapay zeka modeli geliştirildi

"UYGULANABİLİR OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Araştırmacılar, rüzgar koşullarını dijital olarak periyodik dalgalar şeklinde temsil etmenin türbülansı modellemek için etkili bir araç sağladığını, çünkü rüzgarın gelgitlerinin ve etkilerinin doğal olarak bir dalga modelini takip ettiğini keşfettiler.

Embry-Riddle Aeronautical Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği profesörü olan Hever Moncayo Live Science'a verdiği demeçte, "Temel türbülans modelini öğrendiği için gerçek zamanlı olarak uyum sağlamak üzere pekiştirmeli öğrenmenin kullanılması dikkate değer. Bu teknolojinin uygulanabilir olduğuna inanıyorum." diye konuştu.