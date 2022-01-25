Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı

“AirCar” isimli araç, saatte 160 km üzerinde bir hıza ve 2500 metre üzerindeki irtifaya ulaşabiliyor. Aracın elverişlilik sertifikası Slovak Ulaştırma Otoritesi tarafından verildi.

Haberler - ntv.com.tr 25.01.2022 - 12:06

Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı - 1

Hibrit bir otomobil uçağı olan AirCar, bir BMW motoruyla donatılmış ve normal benzin pompası yakıtıyla çalışıyor.

Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı - 2

Arabadan uçağa dönüşmesi iki dakika 15 saniye sürüyor.

Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı - 3

Şirket, sertifikanın 70 saatlik uçuş testi ve 200'den fazla kalkış ve iniş ile alındığını belirtti.

Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı - 4

Uçan arabayı yapan Profesör Stefan Klein, "Bu sertifika, verimli uçan arabaların seri üretiminin kapısını açıyor.

Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı - 5

Bu, orta mesafeli seyahatleri sonsuza kadar değiştirme yeteneğimizin resmi ve nihai teyididir" dedi.

Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı - 6

Uçan araba, geçen Haziran’da, Slovakya'nın Nitra ve Bratislava kentindeki uluslararası havaalanları arasında 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirmişti.

Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı - 7

Şirket yakın zamanda Paris'ten Londra'ya uçmayı planlıyor.

Uçan araba uçuşa elverişlilik sertifikası aldı - 8

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