Uçan otomobiller gelecek yıl yollarda: Trafik çilesi sona erebilir

İsveçli Jetson Aero ve Çinli HT Aero şirketleri geçtiğimiz günlerde iki ayrı uçan otomobil modelini tanıttı. Elektrikli araçların hem çevre dostu olması hem de havada hareket etmeleri nedeniyle kent yaşamına yeni bir soluk getireceği öngürülüyor. Bununla birlikte Jetson Aero 92 bin dolardan satışa sunduğu aracın, gelecek yıl alıcılara teslim edileceğini ve kullanıma hazır olduğunu duyurdu. HT Aero ise hem karada hem havada giden otomobilinin 2024'ten itibaren satışa sunulacağını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 25.10.2021 - 12:03

Uçan otomobiller gelecek yıl yollarda: Trafik çilesi sona erebilir - 1

İsveç’te Jetson Aero adlı bir şirket,  Jetson One adlı kişisel bir uçan otomobil geliştirdi ve 92 bin dolar (yaklaşık 897 bin lira) karşılığında satışa sundu.

Uçan otomobiller gelecek yıl yollarda: Trafik çilesi sona erebilir - 2

Tamamen elektrikli olan dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağına ilişkin açıklama yapan şirketin kurucu ortağı Peter Ternstrom,  'Misyonumuz uçuşu herkese açık hale getirmek. Jetson One, sahip olabileceğiniz ve uçabileceğiniz bir elektrikli otomobil. Herkesi pilot yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Uçan otomobiller gelecek yıl yollarda: Trafik çilesi sona erebilir - 3

SAATTE 101 KM HIZA ÇIKABİLİR

Bununla birlikte tek kişilik uçan otomobil hafif alüminyum ve karbon fiber malzemeden yapıldı. 86 kilogram ağırlığındaki aracın 118 beygir gücündeki motoru sayesinde saatte 101 kilometre hız yapabileceği aktarıldı. 

Uçan otomobiller gelecek yıl yollarda: Trafik çilesi sona erebilir - 4

JETGİLLER'DEN ESİNLENDİ

Şirket 2022’de teslim edilecek araçlarından sadece 12 adet üretti ve 9’unu sattı. Uçan otomobilin adı 1960’larda gösterilmeye başlanan ve dünya genelinde çok sevilen “Jetgiller” Jetsons ailesinden esinlenilerek oluşturuldu. Gelecekteki şehir ve aile yaşamını konu edinen dizide insanlar uçan arabalar aracılığıyla seyahat ediyor.

Uçan otomobiller gelecek yıl yollarda: Trafik çilesi sona erebilir - 5

20 DAKİKA BOYUNCA HAVADA KALABİLİYOR

Jetson Aero, aracın yaklaşık 20 dakika boyunca hava kalabildiğini ve ABD'de ultra hafif bir uçak olarak sınıflandırıldığını aktardı. 

Uçan otomobiller gelecek yıl yollarda: Trafik çilesi sona erebilir - 6

Yani aracı ABD’de çalıştırmak için pilot lisansı gerekmiyor. Buna göre, bir gaz kolu, bir joystick ve bir pedal kullanılarak uçması sağlanıyor. Uçuş sırasında sabit kalmasını sağlayan ve yerdeki engelleri izleyen bir yerleşik bilgisayarı bulunuyor.

Uçan otomobiller gelecek yıl yollarda: Trafik çilesi sona erebilir - 7

ÇİN'İN UÇAN OTOMOBİLİ 2024'TE GELİYOR

Öte yandan, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng'in bir iştiraki olan HT Aero, geçen pazar günü yollarda da sürebileceğini söylediği uçan bir arabanın tanıtımını yaptı. Şirket, Xpilot 4.0 adlı uçan otomobilini 2024'te piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Uçan otomobiller gelecek yıl yollarda: Trafik çilesi sona erebilir - 8

HEM KARADA HEM HAVADA GİDİYOR

HT Aero, Jetson’da olduğu gibi aracının hafif bir tasarımı olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Jetson’dan farklı olarak katlanabilen bir rotora sahip olacağını söyledi. Bu durum , otomobilin yollarda sürülmesine ve ardından rotorlar genişletildiğinde uçmasına izin verecek.

Uçan otomobiller gelecek yıl yollarda: Trafik çilesi sona erebilir - 9

Bununla birlikte şirket, aracın paraşüt de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik özelliğine sahip olacağını aktardı.

Uçan otomobiller gelecek yıl yollarda: Trafik çilesi sona erebilir - 10

Diğer taraftan HT Aero, Xpeng ve kurucusu He Xiaopeng tarafından destekleniyor. Şirket, geçen hafta yüksek profilli risk sermayesi firmaları da dahil olmak üzere bir dizi dış yatırımcıdan 500 milyon dolar topladı.

Uçan otomobiller gelecek yıl yollarda: Trafik çilesi sona erebilir - 11
Elektrikli dikey kalkış ve iniş araçları olarak da adlandırılan uçan arabalar, otomobil üreticileri ve start-up'lardan büyük ilgi görüyor. Ancak, düzenleme ve güvenlik sorunları dahil olmak üzere, bu araçların yaygın olarak kullanılması için bir takım zorluklar bulunuyor.

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