Uçan robot geliştirildi: Leo

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir robot geliştirildi. Leo adı verilen robot karmaşık hareketleri kolayca yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Robot ayrıca özel tasarımı sayesinde uçabiliyor.

Haberler - NTV Haber 07.10.2021 - 09:13

Uçan robot geliştirildi: Leo - 1
Leonardo ya da kısaca Leo adındaki yeni nesil robot uçuyor, kaykay biniyor ve ip üstünde yürüyor.

Kaliforniya Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni robot tanıtıldı.
Uçan robot geliştirildi: Leo - 2
Leo adlı robot 75 santim boyunda.

Omuzlarında dört pervaneli bir motor ve karmaşık hareketleri yapabilmesini sağlamak için çok eklemli bacakları var.
Uçan robot geliştirildi: Leo - 3
Robot iki özelliğini kullanarak engebeli arazilerde rahatça yürüyebiliyor.
Uçan robot geliştirildi: Leo - 4
Öyle ki ip üstünde bir cambaz gibi yürüyebiliyor. Kaykayla engellere çarpmadan gidebiliyor. Pervaneleri sayesinde bir gibi uçabiliyor.
Uçan robot geliştirildi: Leo - 5
Yürüme ve uçma arasında bir yerde bulunan "hibrit bir hareket kullanarak" normal iki ayaklı robotlardan daha iyi denge kurabiliyor.
Uçan robot geliştirildi: Leo - 6
Geliştirmecileri "Leonardo gibi robotların zorlu arazilerin üstesinden gelebildiği için uzay araştırmalarında kullanılacağını düşünüyorum. Ama daha sonra robotlar günlük hayatımızda da daha fazla yer alacak. Onları paket teslimatı ya da evdeki günlük işlere yardım ederken göreceğiz" dedi.
Uçan robot geliştirildi: Leo - 7
Leo fazla enerji tüketen büyük pillere ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlandı.
Uçan robot geliştirildi: Leo - 8
Robot hakkındaki detaylı makale Science Robotics dergisinde yayınlandı.

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