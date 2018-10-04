Uçan sinema açıldı (Patlamış mısır servisini drone’lar yapıyor)
ntv.com.tr
İngiltere ilginç bir sinema salonuna ev sahipliği yapıyor. Yerden 30 metre yükseklikte bulunan salondakilere patlamış mısır servisi drone'lar ile yapılıyor.
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1Sinemaseverleri yakından ilgilendirecek haber İngiltere'den geldi.
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2İngiltere'nin Sussex bölgesinde bulunan öğrenciler uçan sinemanın ilk konukları oldu.
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3Yerden 30 metre yükseklikte bir vincin yardımı ile duran sinema salonunda patlamış mısır servisini drone'lar (İnsansız Hava Araçları) yapıyor.
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4İngiliz telefon operatörü EE'nin inşa ettiği sistem eski bir RAF (Royal Air Force - Kraliyet Hava Kuvvetleri) üssünde inşa edildi.