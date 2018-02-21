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Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

ntv.com.tr

UBER'in yoğun mesai harcadığı hava taksisinin ilk olarak kullanıma gireceği ülkeler belli oldu.

  • 1

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile ABD'deki şehirlerin semalarında uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzalayan UBER'den yeni bir açıklama geldi.
  • 2

    UBER’in yolcu taşımacılığını da dahil edeceği 5 pilot ülke şu şekilde: Japonya, Fransa, Avustralya, Hindistan ve Brezilya.

  • 3

    UBER'in ilk hedefi bu ülkelerde ilk uçuşları 2023 yılında gerçekleştirmek.

    Uber, Japonya’da halihazırda fazlasıyla ciddiye alınmaya başlanan uçan yolcu taşımacılığı konusunda hükümetin yaptığı çalışmalara dahil olup, 21 şirketle birlikte çalışacak.

  • 4

    UBER uçan otomobil için son birkaç yıldır ciddi çalışmalar ve yatırımlar yapıyor.
  • 5

    Uber ve NASA, uçan otomobillerin trafik güvenliğini sağlayacak bir kontrol merkezi projesi üzerinde de çalışmalar yürütüyor. 

  • 6

    Ancak uçan otomobiller üzerine mesai harcayan tek şirket Uber değil
  • 7

    Slovakya'da geliştirilen uçan otomobil modeli Aeromobil'in fiyatı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

  • 8

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, modelin fiyatı 1.3 milyon dolar.


  • 9

    Spor görünümlü araç iki kişilik. Oto pilot teknolojisi, ve olası bir tahliye durumu için iki tane paraşüt bulunuyor.


  • 10

    Menzili 875 kilometre olan aracın saatte ulaşabildiği maksimum hız ise 200 kilometre.


  • 11

    Aracın yerdeki hızı ise maksimum 160 kilometre.
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