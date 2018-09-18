Ücretsiz PES 2019 için tarih verildi
Konami PES 2019 için kullanıcıların beklediği açıklamayı yaptı.
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1Konami tarafından yapılan açıklamaya göre ücretsiz PES 2019 için merakla beklenen tarih sonunda duyuruldu.
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Pro Evolution Soccer 2019 Lite ile birlikte oyunculara PES 2019‘un myClub moduna ücretsiz olarak erişim hakkı verecek olan Konami sonunda resmi tarihi açıkladı.
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Yapılan açıklama ile birlikte ücretsiz PES 2019 versiyonu 13 Aralık 2018 tarihinden itibaren kullanıcılara sunulacak.
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İŞTE PES 2019’A GÖRE TÜRKİYE’NİN İYİ FUTBOLCULARI
Türkiye Süper Lig’i platforma entegre eden PES yeni sürümünde ligimizde forma giyen oyuncuların güçlerini de açıkladı. İşte PES 2019'da en iyi puanlamaya sahip oyuncular...
Pepe (84)
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5Gary Medel (82)
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6Younes Belhanda (80)
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7Fernando Muslera (82)
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8Emre Belözoğlu (81)
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9Ricardo Quaresma (82)
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10Mariano (81)
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11Atiba Hutchinson (80)
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12Ryan Babel (81)
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13Arda Turan (81)
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14Islam Slimani (80)
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15Mehmet Topal (80)
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16Gökhan Gönül (79)
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17Tolgay Arslan (79)
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18Martin Skrtel (80)
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19Maicon (79)
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20Loris Karius (80)
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21Sofiane Feghouli (80)
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22Volkan Demirel (79)
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23Emmanuel Adebayor (79)
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24Adriano (79)
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25Domagoj Vida (80)
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26Diego Reyes (79)
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27Edin Visca (80)
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28Fernando (79)
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29Mathieu Valbuena (79)
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30Volkan Babacan (79)
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31Beto (79)
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32Burak Yılmaz (79)
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33Trezeguet (79)
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34Robinho (79)