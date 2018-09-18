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Ücretsiz PES 2019 yayınlandı

Konami PES 2019 için kullanıcıların beklediği açıklamayı yaptı. Ücretsiz PES 2019 yayınlandı.

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    Konami geçtiğimiz haftalarda PES 2019 için kullanıcılarını oldukça sevindiren bir haber ile karşımıza çıkmıştı.

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    Pro Evolution Soccer 2019 Lite ile birlikte oyunculara PES 2019‘un myClub moduna ücretsiz olarak erişim hakkı verecek olan Konami sonunda bunu kullanıma sundu.

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    İŞTE PES 2019’A GÖRE TÜRKİYE’NİN İYİ FUTBOLCULARI

    İŞTE PES 2019’A GÖRE TÜRKİYE’NİN İYİ FUTBOLCULARI

    Türkiye Süper Lig’i platforma entegre eden PES yeni sürümünde ligimizde forma giyen oyuncuların güçlerini de açıkladı. İşte PES 2019'da en iyi puanlamaya sahip oyuncular...

    Pepe (84)

  • 4

    Gary Medel (82)
  • 5

    Younes Belhanda (80)

  • 6

    Fernando Muslera (82)

  • 7

    Emre Belözoğlu (81)

  • 8

    Ricardo Quaresma (82)

  • 9

    Mariano (81)

  • 10

    Atiba Hutchinson (80)

  • 11

    Ryan Babel (81)

  • 12

    Arda Turan (81)

  • 13

    Islam Slimani (80)

  • 14

    Mehmet Topal (80)
  • 15

    Gökhan Gönül (79)

  • 16

    Tolgay Arslan (79)

  • 17

    Martin Skrtel (80)

  • 18

    Maicon (79)

  • 19

    Loris Karius (80)

  • 20

    Sofiane Feghouli (80)

  • 21

    Volkan Demirel (79)

  • 22

    Emmanuel Adebayor (79)

  • 23

    Adriano (79)

  • 24

    Domagoj Vida (80)

  • 25

    Diego Reyes (79)

  • 26

    Edin Visca (80)

  • 27

    Fernando (79)

  • 28

    Mathieu Valbuena (79)

  • 29

    Volkan Babacan (79)

  • 30

    Beto (79)

  • 31

    Burak Yılmaz (79)

  • 32

    Trezeguet (79)

  • 33

    Robinho (79)
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