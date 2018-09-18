Ücretsiz PES 2019 yayınlandı
Konami PES 2019 için kullanıcıların beklediği açıklamayı yaptı. Ücretsiz PES 2019 yayınlandı.
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Konami geçtiğimiz haftalarda PES 2019 için kullanıcılarını oldukça sevindiren bir haber ile karşımıza çıkmıştı.
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Pro Evolution Soccer 2019 Lite ile birlikte oyunculara PES 2019‘un myClub moduna ücretsiz olarak erişim hakkı verecek olan Konami sonunda bunu kullanıma sundu.
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İŞTE PES 2019’A GÖRE TÜRKİYE’NİN İYİ FUTBOLCULARI
Türkiye Süper Lig’i platforma entegre eden PES yeni sürümünde ligimizde forma giyen oyuncuların güçlerini de açıkladı. İşte PES 2019'da en iyi puanlamaya sahip oyuncular...
Pepe (84)
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4Gary Medel (82)
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5Younes Belhanda (80)
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6Fernando Muslera (82)
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7Emre Belözoğlu (81)
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8Ricardo Quaresma (82)
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9Mariano (81)
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10Atiba Hutchinson (80)
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11Ryan Babel (81)
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12Arda Turan (81)
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13Islam Slimani (80)
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14Mehmet Topal (80)
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15Gökhan Gönül (79)
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16Tolgay Arslan (79)
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17Martin Skrtel (80)
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18Maicon (79)
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19Loris Karius (80)
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20Sofiane Feghouli (80)
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21Volkan Demirel (79)
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22Emmanuel Adebayor (79)
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23Adriano (79)
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24Domagoj Vida (80)
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25Diego Reyes (79)
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26Edin Visca (80)
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27Fernando (79)
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28Mathieu Valbuena (79)
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29Volkan Babacan (79)
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30Beto (79)
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31Burak Yılmaz (79)
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32Trezeguet (79)
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33Robinho (79)