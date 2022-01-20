Ucuz iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 20.01.2022 - 08:41
Apple'ın ucuz telefonu olarak bilinen iPhone SE'nin yeni modelinin tarihi ortaya çıkıyor.
Apple'ın ilk olarak iPhone 11 kasasıyla yeni bir iPhone SE tasarlayacağı düşünülüyordu.
Ancak son raporlar, şirketin 2020'deki iPhone SE'yi biraz geliştirip iPhone SE+ 5G olarak satacağını gösteriyor.
Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) CEO’su Ross Young'un yeni paylaşımına göre iPhone SE+ 5G'nin ekran üretimleri başladı.
iPhone 8 kasasına benzer bir tasarımın kullanılacağı yeni ucuz iPhone modelinin mart ayında montajlanacağı ve Nisan - Mayıs aylarında satışa hazır olacağı belirtildi.
Telefon 4.7 inçlik ekrana sahip olacak, gücünü ise iPhone 13 serisindeki Apple A15 Bionic çipinden alacak. Adından da anlaşılacağı gibi telefonda 5G desteği olacak.