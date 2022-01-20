Ucuz iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı

Apple'ın ucuz modeli iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre cihazın ekranları üretiliyor. Daha sonra montaja geçilecek ve baharda yeni ucuz iPhone satışa çıkacak.

Haberler - ntv.com.tr 20.01.2022 - 08:41

Ucuz iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı - 1

'ın ucuz telefonu olarak bilinen iPhone SE'nin yeni modelinin tarihi ortaya çıkıyor. 

Apple'ın ilk olarak iPhone 11 kasasıyla yeni bir iPhone SE tasarlayacağı düşünülüyordu. 

Ucuz iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı - 2

Ancak son raporlar, şirketin 2020'deki iPhone SE'yi biraz geliştirip iPhone SE+ 5G olarak satacağını gösteriyor.

Ucuz iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı - 3

Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) CEO’su Ross Young'un yeni paylaşımına göre iPhone SE+ 5G'nin ekran üretimleri başladı. 

Ucuz iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı - 4

iPhone 8 kasasına benzer bir tasarımın kullanılacağı yeni ucuz iPhone modelinin mart ayında montajlanacağı ve Nisan - Mayıs aylarında satışa hazır olacağı belirtildi. 

Ucuz iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı - 5

Telefon 4.7 inçlik ekrana sahip olacak, gücünü ise iPhone 13 serisindeki Apple A15 Bionic çipinden alacak. Adından da anlaşılacağı gibi telefonda 5G desteği olacak.

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