UFO'lar "Kripto uzaylıların" kanıtı olabilir: Aramızda mı yaşıyorlar?

İnsan kılığına giren uzaylılar ve yeraltında yaşayan gelişmiş sürüngen ırkı, bilim dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Harvard Üniversitesi'nin İnsan Gelişimi Programı ve Montana Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıların hazırladığı ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş yeni çalışma, UFO'larla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya koyuyor.

UFO'lar "Kripto uzaylıların" kanıtı olabilir: Aramızda mı yaşıyorlar? - 1

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard ve Montana Teknoloji üniversitelerinden araştırmacılar yeni makalelerinde Dünya'da gizlenmiş zeki varlıklardan oluştuğu iddia edilen "kripto uzaylı" iddialarını ele aldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

UFO'lar "Kripto uzaylıların" kanıtı olabilir: Aramızda mı yaşıyorlar? - 2

DÜNYADA SAKLANAN GİZLİ FARLIKLAR

IFL Science popüler bilim portalı, Harvard Üniversitesi’nden Tim Lomas ve Brendan Case ile Montana Teknoloji Üniversitesi’nden M. Paul Masters tarafından kaleme alınan ve 4 Haziran’da ResearchGate’e yüklenen "kripto-uzaylılar hipotezi" başlıklı makaleyi inceledi.

UFO'lar "Kripto uzaylıların" kanıtı olabilir: Aramızda mı yaşıyorlar? - 3

Makalede "kripto uzaylılar" olarak adlandırılan, Dünya'da (örneğin yeraltında) veya yakın çevresinde (örneğin Ay'da) gizlenmiş zeki varlıklar olduğu ve bu gizli uzaylıların, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan nesnelerden (UFO) sorumlu olabileceğini iddia ediliyor.

UFO'lar "Kripto uzaylıların" kanıtı olabilir: Aramızda mı yaşıyorlar? - 4

Araştırmacılar, kripto uzaylı olarak adlandırdıkları bu farklı türün, UFO pilotları olabileceğini düşünüyor. Ayrıca bu türün, uzun zaman önce büyük ölçüde yok olduğunu ancak kalıntı halinde var olmaya devam eden, teknolojik olarak gelişmiş eski bir insan uygarlığının bir parçası olabileceğini de düşünüyor.

UFO'lar "Kripto uzaylıların" kanıtı olabilir: Aramızda mı yaşıyorlar? - 5

SOMUT OLMAYAN BULGULAR

Bu iddialara yönelik somut bulgular olmamakla birlikte, hipotezin senaryo düzeyinde olduğu belirtiliyor. Bilim kurgu filmlerini andıran bu senaryo, her ne kadar heyecan verici olsa da maddi kanıtlardan yoksun olması sebebiyle bilimsel bir araştırmadan çok bir efsaneyi anımsatıyor.

UFO'lar "Kripto uzaylıların" kanıtı olabilir: Aramızda mı yaşıyorlar? - 6

SÜPER İNSAN FİKRİ

Süper insan fikri ilk kez, Albert Einstein'ın eski asistanı Dr. Shirley Wright tarafından ortaya atıldı. Dr. Wright, 1947'deki Roswell UFO kazasını incelemeye davet edildiklerini iddia etmiş ve 1993 yılında bu kazadaki pilotların "gelişmiş bir insan formu" olduğunu söylemişti. Ancak bu iddia hiçbir zaman kanıtlanamadı.

UFO'lar "Kripto uzaylıların" kanıtı olabilir: Aramızda mı yaşıyorlar? - 7

OKYANUS VE DAĞLARDA GİZLENEN UZAYLILAR 

Kripto uzaylı türlerinin, uçaklarını dağların altında saklayan son derece gelişmiş insan dışı primatlar veya sürüngenler olabileceği belirtiliyor. Popocatepetl volkanı ve Kaliforniya'daki Mount Shasta gibi UFO gözlem noktaları, bu gizli varlıkların olası yaşam yerleri olarak gösteriliyor. inanılmaz hızlarda seyahat eden Tanımlanamayan Sualtı Nesneleri (USO'lar), bazı kripto dünyadışıların okyanusta yaşıyor olabileceği spekülasyonlarını da körüklüyor. 1987'de bir Yeni Zelanda fırkateyninin yaklaşık 243 metre uzunluğunda ve saatte yaklaşık 4,800 kilometre hızla seyahat eden bir USO tarafından takip edildiği iddia edilmişti.

UFO'lar "Kripto uzaylıların" kanıtı olabilir: Aramızda mı yaşıyorlar? - 8

AY BİR UZAYLI ÜSSÜ MÜ?

Yazarlar ayrıca, Harvard Üniversitesi’nden astrofizikçi Avi Loeb'in Ay'ın aslında bir kripto dünyalı üssü olduğu ve bu garip yaratıklar ile onların uzay araçlarına ev sahipliği yaptığı yönündeki iddialarına da atıfta bulunuyor. Araştırmacılar, UFO pilotlarının aramızda saklanıyor olabileceğini ve insan kılığına girme sanatında ustalaşmış uzaylılar olabileceğini iddia ediyor.

UFO'lar "Kripto uzaylıların" kanıtı olabilir: Aramızda mı yaşıyorlar? - 9

BİLİM DÜNYASI ŞÜPHELİ

Yazarlar, bu fikrin çoğu bilim insanı tarafından şüpheyle karşılanacağını kabul etmekle birlikte, bazı UAP'lerin doğası gereği bu olasılığın tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyor. Araştırmacılar, UFO'larla ilgili mevcut tüm kanıtlara dayanarak, kripto uzaylıların gerçekten var olma olasılığını yüzde 10 olarak değerlendiriyor.

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