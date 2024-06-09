UFO'lar "Kripto uzaylıların" kanıtı olabilir: Aramızda mı yaşıyorlar?
İnsan kılığına giren uzaylılar ve yeraltında yaşayan gelişmiş sürüngen ırkı, bilim dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Harvard Üniversitesi'nin İnsan Gelişimi Programı ve Montana Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıların hazırladığı ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş yeni çalışma, UFO'larla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya koyuyor.
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard ve Montana Teknoloji üniversitelerinden araştırmacılar yeni makalelerinde Dünya'da gizlenmiş zeki varlıklardan oluştuğu iddia edilen "kripto uzaylı" iddialarını ele aldı.