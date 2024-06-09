UFO'lar "Kripto uzaylıların" kanıtı olabilir: Aramızda mı yaşıyorlar?

OKYANUS VE DAĞLARDA GİZLENEN UZAYLILAR

Kripto uzaylı türlerinin, uçaklarını dağların altında saklayan son derece gelişmiş insan dışı primatlar veya sürüngenler olabileceği belirtiliyor. Popocatepetl volkanı ve Kaliforniya'daki Mount Shasta gibi UFO gözlem noktaları, bu gizli varlıkların olası yaşam yerleri olarak gösteriliyor. inanılmaz hızlarda seyahat eden Tanımlanamayan Sualtı Nesneleri (USO'lar), bazı kripto dünyadışıların okyanusta yaşıyor olabileceği spekülasyonlarını da körüklüyor. 1987'de bir Yeni Zelanda fırkateyninin yaklaşık 243 metre uzunluğunda ve saatte yaklaşık 4,800 kilometre hızla seyahat eden bir USO tarafından takip edildiği iddia edilmişti.