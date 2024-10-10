Uluslararası Uzay İstasyonu'nda endişe verici olay: Yaşlandıkça hava sızıntısı artıyor

Rusya'nın uzay ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya'ya ait bir bölümünde dört çatlak ve yaklaşık 50 tane riskli alan tespit ederek NASA'nın sorunu en yüksek risk seviyesinde sınıflandırmasına ve acil bir durumda astronotlarını nasıl tahliye edeceğini incelemesine yol açtı.