Uluslararası Uzay İstasyonu'nda endişe verici olay: Yaşlandıkça hava sızıntısı artıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yaşlandıkça, Rus bölümünden hava sızıntısında artış yaşanıyor. Yörüngedeki laboratuvarın bir bölümünden sürekli olarak hava sızarken, ABD ve Rus uzay ajansları bu bölgede 4 çatlak ve 50 tane riskli alan belirledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda endişe verici olay: Yaşlandıkça hava sızıntısı artıyor - 1

Rusya'nın uzay ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya'ya ait bir bölümünde dört çatlak ve yaklaşık 50 tane riskli alan tespit ederek NASA'nın sorunu en yüksek risk seviyesinde sınıflandırmasına ve acil bir durumda astronotlarını nasıl tahliye edeceğini incelemesine yol açtı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda endişe verici olay: Yaşlandıkça hava sızıntısı artıyor - 2

SADECE KRİTİK OPERASYONLARDA KAPAK AÇILACAK

Uzay ajansı, NASA'nın çatlaklardan o kadar endişe duyduğunu ve yetkililerin Rus meslektaşlarıyla küçük bölümü kapatmak ve sadece kritik operasyonlar sırasında kapağı açık tutmak için bir anlaşma yaptıklarını söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda endişe verici olay: Yaşlandıkça hava sızıntısı artıyor - 3

Kapak açıkken NASA astronotları uzay istasyonunun ABD tarafında kalıyor ve böylece kendilerini tahliyeye zorlayacak acil bir durumda uzay araçlarına yakın olabiliyorlar.

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