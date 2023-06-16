Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? (Haziran güncel iPhone fiyat listesi, 2023 vergisiz iPhone fiyatları)

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon indiriminin ne zaman başlayacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında merak edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Peki, öğrenciler için iPhone'un ÖTV'siz fiyatı ne kadar olacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? İşte iPhone'ların vergisiz fiyatları

Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? (Haziran güncel iPhone fiyat listesi, 2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 1

IPHONE SE (64 GB)

  • iPhone SE (64 GB) güncel fiyatı: 21.999 TL
  • KDV ve yasal ücretler : 9.143 TL
  • Vergisiz fiyatı: 12,576 TL

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Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? (Haziran güncel iPhone fiyat listesi, 2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 2

IPHONE 12 (64 GB)

  • iPhone 12 (64 GB) güncel fiyatı: 31.999 TL
  • KDV ve yasal ücretler : 14.152 TL
  • Vergisiz fiyatı: 17,847 TL
Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? (Haziran güncel iPhone fiyat listesi, 2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 3

IPHONE 13 MİNİ (128 GB)

  • iPhone 13 Mini (128 GB) güncel fiyatı: 31.999 TL
  • KDV ve yasal ücretler : 13.802 TL
  • Vergisiz fiyatı: 18,197 TL
Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? (Haziran güncel iPhone fiyat listesi, 2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 4

IPHONE 13 (128 GB)

  • iPhone 13 (128 GB) güncel fiyatı: 35.999 TL
  • KDV  ve yasal ücretler : 15.975 TL
  • Vergisiz fiyatı: 20,024 TL
Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? (Haziran güncel iPhone fiyat listesi, 2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 5

IPHONE 14 PRO (128 GB)

  • iPhone 14 Pro  (128 GB) güncel fiyatı: 54.999 TL
  • KDV  ve yasal ücretler : 26.013 TL
  • Vergisiz fiyatı: 28,986 TL
Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? (Haziran güncel iPhone fiyat listesi, 2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 6

IPHONE 14 PRO MAX (128 GB)

  • iPhone 14 Pro Max (128 GB) güncel fiyatı: 58.999 TL
  • KDV ve yasal ücretler : 28.901 TL
  • Vergisiz fiyatı: 30,098 TL
Üniversite öğrencilerine vergisiz iPhone fırsatı: Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? ÖTV'siz iPhone fiyatı ne kadar? (Haziran güncel iPhone fiyat listesi, 2023 vergisiz iPhone fiyatları) - 7

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Ancak konuyla ilgili henüz tarih açıklaması yapılmadı. Tarih belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

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