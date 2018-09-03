Ünlü analistten radikal Bitcoin tahmini

Kripto para dünyasının en popüler ve en fazla hacimli üyesi olan Bitcoin şu an 7 bin dolar seviyesinde.

Geçtiğimiz yıl 20 bin doları test eden Bitcoin’in 10 yılda ulaşması beklenen seviye ise 143 bin dolar.

Başka bir deyişle Bitcoin’in değeri 10 yılda yüzde 1941 artacak.