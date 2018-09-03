Ünlü analistten radikal Bitcoin tahmini
ntv.com.tr
Geçtiğimiz yıl 20 bin doları test eden ancak daha sonra önlenemez bir düşüş yaşayan Bitcoin bir süredir 7 bin dolar bandında. Bitcoin’in akıbeti ile ilgili pek çok teori mevcut bunlardan bir yenisi Max Keiser’den geldi.
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Russia Today’de Max Keiser Report programını sunan Max Keiser, Bitcoin ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
Keiser’e göre, kripto para dünyasının ilk ve en değerli üyesi olan Bitcoin’in 28 bin dolar değerine ulaşması hala mümkün.
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Keiser, geçtiğimiz yıl Bitcoin’in Nisan 2018’de 28 bin dolar değere ulaşacağını iddia etmiş ve bu öngörüsü gerçekleşmemişti.
İddiasının arkasında olan Keiser, Bitcoin’in geç de olsa hala bu seviyeye çıkacağı görüşünde.
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Geçtiğimiz günlerde Bloomberg Bitcoin ve diğer kripto para tahminlerini yayınlamıştı.
İşte Bitcoin’in de dahil olduğu ilk 10 kripto paraların 10 yıl içinde ulaşması beklenen seviyeler...
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BLOOMBERG KRİPTO PARA TAHMİNİNİ YAYINLADI
Kripto para dünyasının en popüler ve en fazla hacimli üyesi olan Bitcoin şu an 7 bin dolar seviyesinde.
Geçtiğimiz yıl 20 bin doları test eden Bitcoin’in 10 yılda ulaşması beklenen seviye ise 143 bin dolar.
Başka bir deyişle Bitcoin’in değeri 10 yılda yüzde 1941 artacak.
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Aynı rapora göre, bugün 292 dolardan işlem gören Ethereum (ETH) 10 yıl içinde 588 dolar seviyesine ulaşacak.
10 yılda ETH’nin göstereceği artış yüzde 101 olarak tahmin ediliyor.
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Kripto para dünyasının bir dönem büyük umutlar bağladığı ancak bir türlü beklenen sıçramayı yapamayan XRP’nin değerinin 10 yıl içinde 0.994 dolar olması bekleniyor.
XRP’nin bugünkü değeri ise 0.3 dolar. (10 yıldaki tahmini değer kaybı yüzde 99)
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Bugün 558 dolar seviyesinde olan BHC’nin 10 yıl sonra 180 dolar seviyesinde olması öngörülüyor.
(10 yıldaki tahmini değer kaybı yüzde 68)
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Aynı tahmine göre, 6 dolar değere sahip olan EOS, 4.8 dolara düşecek.
(10 yıldaki tahmini değer kaybı yüzde 24)
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Rapora göre, 0.2 dolar seviyesindeki XLM ise 0.02 dolara düşecek.
(10 yıldaki tahmini değer kaybı yüzde 90)
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Bugün 62 dolardan işlem gören LTC’nin değerinin ise 225 dolara yükselmesi bekleniyor.
LTC'nin 10 yılda yüzde 262 seviyesinde değer kazanacağı tahmin ediliyor.
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0.1 dolardan işlem gören ADA’nin değerinin ise 10 yılda 0.001 dolara düşmesi bekleniyor.
(10 yıldaki tahmini değer kaybı yüzde 99)
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103 dolar seviyesinde bulunan XMR ise en çok artması beklenen kripto para.
Uzmanlar XMR’nin 10 yılda yüzde 38 bin 391 değer kazanacağını öngörüyor.
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10 yılda yüzde 1459 değer kazanması beklenen DASH’ın ise yaklaşık 3 bin dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.
Başka bir deyişle DASH'ın değerinin 10 yılda yüzde 1459 artması bekleniyor.
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14İşte bir bakışta ilk 10 kripto paranın 10 yıl içindeki tahmini değişimleri.