Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mirası bölüşüldü: Eşyalarının bir kısmı Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek

Cambridge Üniversitesi’nin arşivinde ise Zamanın Kısa Tarihi’nin ilk taslağı, Hawking’in 1944'ten 2008'e kadar uzanan mektupları, film ve TV senaryoları ve kariyerinin ilk dönemlerinden imzalı bilimsel el yazmalarını yer alacak. Ayrıca Papalar, ABD başkanları ve Nobel Ödülü sahibi Kip Thorne ve Roger Penrose da dahil olmak üzere çağın önde gelen bilim insanları ile nasıl iletişim kurduğunu gösteren geniş bir fotoğraf, belge ve yazışma koleksiyonu da üniversitenin arşivinde yerini alacak.