Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mirası bölüşüldü: Eşyalarının bir kısmı Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek

ntv.com.tr 31.05.2021 - 15:08 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 15:09
Bununla birlikte, Hawking’in korunan eşyaları arasında Hawking'in motor nöron hastalığı nedeniyle ihtiyaç duyduğu kişisel tekerlekli sandalyeleri ve iletişim ekipmanları da var.
Bilim Müzesi’nin yöneticisi Ian Blatchford, "Stephen Hawking’in ofisini ve tarihi içeriğini koruyarak, gelecek nesillere dünyanın önde gelen teorik fizikçilerinin dünyasının derinliklerine inebilme fırsatını sunacağız. Profesör Hawking, fizik yasalarını yeniden yazmak ve milyonların kalbine dokunmak için tıp yasalarına meydan okudu. Bu olağanüstü eşyalar, bir sonraki Profesör Hawking'e çevremizdeki dünyayı merak etmesi için ilham verebilir” dedi.
Cambridge Üniversitesi’nin arşivinde ise Zamanın Kısa Tarihi’nin ilk taslağı, Hawking’in 1944'ten 2008'e kadar uzanan mektupları, film ve TV senaryoları ve kariyerinin ilk dönemlerinden imzalı bilimsel el yazmalarını yer alacak. Ayrıca Papalar, ABD başkanları ve Nobel Ödülü sahibi Kip Thorne ve Roger Penrose da dahil olmak üzere çağın önde gelen bilim insanları ile nasıl iletişim kurduğunu gösteren geniş bir fotoğraf, belge ve yazışma koleksiyonu da üniversitenin arşivinde yerini alacak.
Bununla birlikte Cambridge Üniversitesi’nin Hawking’in 10 bin sayfalık arşivini satın alması, ünlü fizikçinin makalelerinin Isaac Newton ve Charles Darwin'inkilere katılması anlamına geliyor. Yani Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, dünyanın değişmesini sağlayan üç bilim insanın çalışmalarını tek bir çatı altında bir araya getiriyor.
Stephen Hawking’in çocukları olan Lucy, Robert ve Tim Hawking yaptıkları ortak açıklamada, "Bu iki önemli kurumun gelecek nesillerin yararına babamızın hayatının çalışmalarını koruyacağından ve mirasını mümkün olan en geniş takipçi kitlesine ulaştıracağından çok memnunuz. Babamız, herkesin bilimle ilgilenme şansına sahip olması gerektiğine şiddetle inanıyordu, bu yüzden mirasının Bilim Müzesi ve Cambridge Üniversite Kütüphanesi tarafından güvence altına alınacağına sevinecektir.