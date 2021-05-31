Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mirası bölüşüldü: Eşyalarının bir kısmı Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek

2018 yılında 76 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking’in eşyalarının bir kısmı gelecek yıldan itibaren İngiltere’nin başkentindeki Londra Bilim Müzesi’nde sergilenecek. Söz konusu haber, Hawking’in çocukları, Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, lONDRA Bilim Müzesi Grubu ve İngiliz hükümeti arasında yapılan bir anlaşmanın ardından geldi. Anlaşma kapsamında, Profesör Hawking'in önemli bilimsel ve kişisel makale koleksiyonu Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’ne devredilirken, Cambridge Üniversitesi Uygulamalı Matematik ve Teorik Fizik Bölümü'ndeki ofisinin içeriği ise Londra Bilim Müzesi koleksiyonlarına dahil edildi.

ntv.com.tr 31.05.2021 - 15:08 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 15:09

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mirası bölüşüldü: Eşyalarının bir kısmı Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek - 1
Hawking'in arşivi, 1944-2008 arasındaki yazışmaları, “Zamanın Kısa Tarih”'nin ilk taslağı gibi çok önemli belgelere ev sahipliği yaparken,  fizikçinin ünlü animasyon dizi Simpsonlar'daki görünümüne dair bir figürü de barındırıyor.
Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mirası bölüşüldü: Eşyalarının bir kısmı Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek - 2

TEKERLEKLİ SANDALYESİ, PARMAK İZİ VE İLETİŞİM EKİPMANLARI...

Bununla birlikte, Hawking’in korunan eşyaları arasında Hawking'in motor nöron hastalığı nedeniyle ihtiyaç duyduğu kişisel tekerlekli sandalyeleri ve iletişim ekipmanları da var. 

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mirası bölüşüldü: Eşyalarının bir kısmı Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek - 3
Müze koleksiyonuna kaydedilen diğer nesneler arasında ise fizikçinin kişisel referans kütüphanesi, parmak iziyle imzaladığı bilimsel araştırmalar, doktora tezi, madalyaları ve olağanüstü hayatından hatıraları da yer alıyor.
Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mirası bölüşüldü: Eşyalarının bir kısmı Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek - 4

"GELECEK NESİLLERE İLHAM VERECEK"

Bilim Müzesi’nin yöneticisi Ian Blatchford, "Stephen Hawking’in ofisini ve tarihi içeriğini koruyarak, gelecek nesillere dünyanın önde gelen teorik fizikçilerinin dünyasının derinliklerine inebilme fırsatını sunacağız. Profesör Hawking, fizik yasalarını yeniden yazmak ve milyonların kalbine dokunmak için tıp yasalarına meydan okudu. Bu olağanüstü eşyalar, bir sonraki Profesör Hawking'e çevremizdeki dünyayı merak etmesi için ilham verebilir” dedi.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mirası bölüşüldü: Eşyalarının bir kısmı Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek - 5

Cambridge Üniversitesi’nin arşivinde ise Zamanın Kısa Tarihi’nin ilk taslağı, Hawking’in 1944'ten 2008'e kadar uzanan mektupları, film ve TV senaryoları ve kariyerinin ilk dönemlerinden imzalı bilimsel el yazmalarını yer alacak. Ayrıca Papalar, ABD başkanları ve Nobel Ödülü sahibi Kip Thorne ve Roger Penrose da dahil olmak üzere çağın önde gelen bilim insanları ile nasıl iletişim kurduğunu gösteren geniş bir fotoğraf, belge ve yazışma koleksiyonu da üniversitenin arşivinde yerini alacak.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mirası bölüşüldü: Eşyalarının bir kısmı Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek - 6

NEWTON VE DARWİN İLE AYNI ARŞİVDE

Bununla birlikte Cambridge Üniversitesi’nin Hawking’in 10 bin sayfalık arşivini satın alması, ünlü fizikçinin makalelerinin Isaac Newton ve Charles Darwin'inkilere katılması anlamına geliyor. Yani  Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, dünyanın değişmesini sağlayan  üç bilim insanın çalışmalarını tek bir çatı altında bir araya getiriyor.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mirası bölüşüldü: Eşyalarının bir kısmı Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek - 7

HAWKİNG'İN ÇOCUKLARINDAN AÇIKLAMA

Stephen Hawking’in çocukları olan Lucy, Robert ve Tim Hawking yaptıkları ortak açıklamada,  "Bu iki önemli kurumun gelecek nesillerin yararına babamızın hayatının çalışmalarını koruyacağından ve mirasını mümkün olan en geniş takipçi  kitlesine ulaştıracağından çok memnunuz. Babamız, herkesin bilimle ilgilenme şansına sahip olması gerektiğine şiddetle inanıyordu, bu yüzden mirasının Bilim Müzesi ve Cambridge Üniversite Kütüphanesi tarafından güvence altına alınacağına sevinecektir. 

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mirası bölüşüldü: Eşyalarının bir kısmı Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek - 8
Umudumuz, babamızın bilimsel kariyeri, yaşamı boyunca ürettiği olağanüstü çalışmaya dayanarak, evrenin doğası hakkında yeni anlayışlar bulmaları için gelecekteki bilim insanlarına, ilham vermeye devam edecek olmasıdır.Babamız on yıllar boyunca Cambridge Üniversitesi'ndeki yaşam dokusunun bir parçasıydı ve Bilim Müzesi'nin seçkin bir üyesiydi, bu yüzden onun ve bizim için çok değerli olan bu ilişkilerin daha uzun yıllar devam edeceği görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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