Üretken olmanın anahtarı: 75 dakika çalışma, 33 dakika mola
İster evde ister ofiste çalışın, zaman yönetimi çoğu çalışan için hâlâ bir bilmece. Yapılan son araştırmalar, verimli çalışmanın formülünü ortaya koydu: 75 dakika çalışma, 33 dakika mola.
DailyMail'de yer alan habere göre uzmanlar bu yeni çalışma-mola döngüsünün özellikle ofis ortamında daha etkili olduğunu belirtti. Son araştırmalar, daha dengeli çalışma alışkanlıklarına geri döndüğümüzü gösteriyor. Hibrit çalışmanın yaygınlaştığını düşünürsek, bu oran tekrar ofisle ilişkilendirilebilir.