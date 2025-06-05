Üretken olmanın anahtarı: 75 dakika çalışma, 33 dakika mola

Araştırmacılar, “Zamanımızın yaklaşık 6,5 saati, televizyon izlemek, spor yapmak, sosyalleşmek gibi keyifli aktivitelerle geçiyor,” diyerek sosyal etkileşimin önemine vurgu yaptı.



Sonuç olarak, ister evden ister ofisten çalışın, düzenli ve bilinçli molalar vermek, sadece üretkenliği değil, aynı zamanda ruh sağlığını ve sosyal dengeyi de destekliyor.