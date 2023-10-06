Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek?

Bilişsel işlevleri yüksek tutmak için günlük bir bulmaca ile zihin egzersizi yapmak önemlidir, bu nedenle görseldek zeka oyunu düşündüğünüzden daha faydalı olabilir.

Resimdeki ilk satırda 7 = 42, sonraki iki satırda ise sırasıyla 6 = 30 ve 5 = 20 yazmaktadır. Ancak, dizinin son eklemesi yapılmamış, '3 =' işleminin ardından gelen sayının cevabını bulmanız istenmiştir.

Bulmaca ilk başta oldukça zor gibi görünse de, görseldeki sayılar arasında bir ilişki kurduğunuzda, dördüncü satırın çözümünü hızlı bir şekilde yapacaksınız.

İngiliz Daily Mirror gazetesine göre ileri ve üstün zekaya sahip kişiler bu sorunun cevabını 11 saniyenin altında veriyor.

Siz de onlar arasında yer alıyor musunuz?