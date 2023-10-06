Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek?

Ayrıntıları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 1

Bilişsel işlevleri yüksek tutmak için günlük bir bulmaca ile zihin egzersizi yapmak önemlidir, bu nedenle görseldek zeka oyunu düşündüğünüzden daha faydalı olabilir.

Resimdeki ilk satırda 7 = 42, sonraki iki satırda ise sırasıyla 6 = 30 ve 5 = 20 yazmaktadır. Ancak, dizinin son eklemesi yapılmamış, '3 =' işleminin ardından gelen sayının cevabını bulmanız istenmiştir.

Bulmaca ilk başta oldukça zor gibi görünse de, görseldeki sayılar arasında bir ilişki kurduğunuzda, dördüncü satırın çözümünü hızlı bir şekilde yapacaksınız.

İngiliz Daily Mirror gazetesine göre ileri ve üstün zekaya sahip kişiler bu sorunun cevabını 11 saniyenin altında veriyor.

Siz de onlar arasında yer alıyor musunuz? 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 2

Yeni bir optik illüzyon, insanların görüntüde ilk olarak hangi hayvanı gördüğüne bağlı olarak onların ne tür bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya çıkardığını iddia etti. 

Söz konusu resim, bu hafta bir sosyal medya platformunda 450 binden fazla takipçisi olan Mia adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. 

Yapılan paylaşımnda, görselde ilk önce hangi hayvanı gördüklerine bağlı olarak insanların içe dönük mü olduklarının anlaşıldığı belirtildi. Bununla birklikte görselde, bir aslan ve zebralar bulunuyor.  Peki siz ilk önce hangi hayvanı gördünüz?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 3
Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 4

Papağanların arasındaki kelebeği bulabilir misiniz?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 5

“Gizli daireler” içeren bir optik illüzyon sosyal medyada viral oldu. “Sandık İllüzyonu” adı verilen illüzyona sahip fotoğraf, ilk bakışta, özellikle eski binaların tavanları süsleyen gömme panelleri tasvir ediyor gibi görünüyor ve içerisinde daireleri algılayabilmek ilk bakışta neredeyse imkansız. 

Ancak, dikkatli bakıldığında görselde 16 dairenin olduğu görülüyor. Peki bunların nerede olduğunu 10 saniyenin altında tespit ederek, diğer insanlardan daha iyi bir gözlem yeteneğine sahip olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 6

Oyulmuş bal kabakları ve mutfak eşyalarının arasına kamufle olmuş hayaleti 11 saniyede bulabilecek misiniz?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 7

Bahar ayları yaklaşıyorken,  İngiltere merkezli moda perakendecisi Quiz, mor, pembe ve kırmızı çiçeklerden oluşan bir bulmaca tasarladı. Quiz, sosyal medya kullanıcılarından görselde gizlenen çantayı bumasını istedi. Rekorun ise 12 saniye olduğu açıklandı. Peki siz 12 saniyenin altında görselde gizlenen çantayı bulabildiniz mi? Eğer yanıtınız 'evet' ise oldukça dikkatli birisiniz ve toplumun yüzde10'luk bir kesimindensiniz. 

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 8

Yazılım şirketi iCompario tarafından hazırlanan görsel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Akıllara durgunluk veren optik illüzyon, arka plana çizgiler yerleştiren Munker-White konsepti kullanılarak üretildi. İnsan gözleri, sadece nesnelerin renklerini değil, aynı zamanda nesneyi çevreleyen renkleri de dikkate aldığından her kullanıcı görselde farklı sayıda renk gördü. 

Peki siz kaç tane renk görüyorsunuz?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 9

Bununla birlikte, Munker-White konsepti, 2019'da kırmızı, mavi ve yeşil çizgilerin arasında yüzen,  farklı renklerde küreler gösteren başka bir optik illüzyonu oluşturmak için kullanıldı. Peki sizce buradaki küreler aslında kaç farklı renge sahip?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 10

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 11

Uluslararası düzeyde IQ testi yapan bir kurum kavşakta bulunan 7 arabalı zincirin nasıl çözüleceğini sordu.

Peki trafiği temizlemek için hangi aracın kaldırılması gerekiyor?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 12

Fotoğraftaki küçük, birbirine bağlı gri kareleri yalnızca 10 saniye durdurarak beyninize meydan okuyabilir misiniz? 

Japonya'daki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Akiyoshi Kitaoka’ya bu herkesin usta olamayacağı bir beceri. Fotoğraftaki optik illüzyonu yalnızca her 100 kişiden biri algılayabiliyor. 

Öte yandan, Kitaoka’ya göre bu tür optik illüzyonlar tarih öncesi sanatçıların, atların ve bizonların mağara çizimlerine hacim ve derinlik eklemek için kayanın doğal çıkıntılarını kullandıkları son 20 bin yıldır insanlık tarihinin bir parçası oldu.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 13

100 kişiden sadece iki kişi fark edebiliyor...

Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu söylüyor. 

Peki, resimdeki kuşlar nerede?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 14

Son işlemde sonuç kaç olmalı?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 15

Zebraların siyah ve beyaz çizgilerine saklanan porsuk nerede?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 16

Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 17

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 18

Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 19

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 20

Kayıp rakam hangisi?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 21

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 22

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 23

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 24

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 25

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 26

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 27

Ekmek kızartma makinesini bulun

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 28

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 29

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 30

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 31

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 32

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 33

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 34

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 35

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 36

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 37

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 38

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 39

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 40

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 41

Resimdeki uğur böceği nerede?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 42

Kutuların hangisinde para var?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 43

Kedinin sahibi kim?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 44

Avcıların aradığı geyik nerede?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 45

Eksik parça hangisi?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 46

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 47

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 48

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 49

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 50

Bu resimdeki kalem nerede?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 51

Farklı görünen kediyi bulun

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 52

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 53

Hangisi diğerlerinden farklı?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 54

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 55

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 56

Farklı olan resmi bulun.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 57

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 58

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 59

YANITLAR

Her sayı kendisinden önce gelen rakamla çarpılır, yani 7 = 42 ise, 7, 6 ile çarpılarak 42 elde edilir. Benzer bir şekilde,6 = 30 sayısı da kendisinden önceki sayı olan 5 ile çarpılarak 30 sayısını verir. 

5 = 20 işlemi de 5 x4 çarpımının bir sonucudur. Bu mantıkla gidildiğinde 3’ün de kendinden önceki sayı ile çarpılması gerekir, yani 3 x 2 = 6.

Dolayısıyla sorunun yanıyı 6’dır. 

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 60

CEVAPLAR

Mia ilk olarak, fotoğrafta ilk önce zebraları gören kişilerin dışa dönük insanlar olduğunu belirterek,  "Eğer ilk olarak iki zebrayı gördüyseniz, sohbet etme ve arkadaşlık kurma konusunda harikasınız demektir.Başkalarının ne duymak istediğini her zaman biliyorsunuz ve sonuç olarak onları kendi isteğinize göre yönlendirebiliyorsunuz. Ancak, daha derin sorunlar söz konusu olduğunda, yalnızca 'yakın arkadaşlarınıza ve ailenize' güvenmeyi seviyorsunuz.” dedi. 

Ardından Mia, aslanı ilk olarak  görmenin ne anlama geldiğini açıkladı:

 "Eğer resimde  ilk olarak aslanı gördüyseniz, arada bir arkadaşlarınızla takılmayı seven biri olsanız da, özünde daha çok içe dönüksünüz ve yalnız geçirdiğiniz zamana değer veriyorsunuz demektir. Başkalarına karşı sesinizi nadiren yükseltiyorsunuz çünkü sadece yüksek sesle konuşmanın bir şey kazandırmayacağını biliyorsunuz.” dedi. 

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GÖRMEK ORTALAMA 45 SANİYE SÜRÜYOR

Sandık İllüzyonu, 2006 yılında ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi'nde psikoloji ve görsel gelişim profesörü olan Anthony Norcia tarafından oluşturuldu. Profesör Norcia, "Bu görüntüye ilk kez bakanlar her zaman arka plandan ayrılmış 16 daireyi görmüyorlar. Bunun yerine, sıklıkla ‘kapı panelleri’ olarak tanımladıkları onlarca dikdörtgen görüyorlar.“ dedi. 

Norcia araştırmasında görüntüyü yaklaşık 100 kişiye gösterdiğini ve bu kişilerin daireleri görmesinin ortalama 45 saniye sürdüğünü belirtti.  Ancak, Norcia katılımcıların, çok daha uzun sürede, bazılarının ise sadece 10 ila 15 saniye gibi çok kısa bir süre sonra daireleri fark ettiğini söyledi. 

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Hangi at diğerleri gib değil?

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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

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CEVAPLAR

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Görsele dikkatli bir şekilde baktınızda çantanın, sol alt köşede olduğunu anlayabilirsiniz.

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iCompario,  "Her ne kadar farklı renklerde yakıt pompaları varmış gibi görünse de,  sadece beş farklı renkte yakıt pompası var ve her sıradaki pompaların renkleri önceki sıradakiyle tamamen aynı.” yanıtını verdi. Yakıt pompalarının rengi, görselin  üzerideki çizgilerde kullanılan renge bağlı olarak algılanıyor. Örneğin, kırmızı bir çizgi yakıt pompasına farklı bir renk algısı veriyor.

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 Prof. Dr. David Novick'e göre, başlangıçta çeşitli renklerde görünen kürelerin hepsi aynı renktedir.

Novick, oluşturduğu görsel için "Sarımsı, kırmızımsı ve mor gibi görünen ama aslında tamamen aynı açık kahverengi temel renge (RGB 255,188,144) sahip kürelerden oluşan üç renkli bir konfeti illüzyonu" yorumunda bulundu.

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Kavşaktaki 1 ve 2 nolu araç güneye doğru,

4 ve 5 nolu araç batıya doğru,

6 ve 7 nolu araç kuzeye doğru giderken sadece 3 nolu araç doğu istikametinde gidiyor.

Zeka testinin cevabıysa '3 numaralı arabanın trafikten kaldırılması' olacak. 

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Resimdeki kareler aslında hareket etmiyor. Ancak, fotoğraftaki optik yanılsama, beynimizde  görsel yollarda hareket algılayan nöronları yapay olarak etkinleştiren parlaklık tabanlı kenarlarla düzenlenmiş. Bu da gözlerimizin ışıktaki değişikliğini hareket olarak okumasına yol açıyor.

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Resme bir de tersten bakın.

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Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 87

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

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Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 89
Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 90

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

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Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 92
Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 93
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Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 95

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 96

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 97

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 98

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 99
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Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 103

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 104
Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 105

11 ve 32

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2 numara

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 107

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 108
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Üstün zekalılar 11 saniye içinde cevaplıyor: IQ'nuz ne kadar yüksek? - 124
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