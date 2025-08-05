Uydu cihazıyla izleniyor: "Tuba" ikinci dünya turuna hazırlanıyor

"Daha önce kaplumbağanın tedavi sürecinin ardından, kabuğu kırık olduğundan nasıl bir göç yolu izleyeceğini bilmiyorduk. Şimdi ikinci cihazla acaba aynı rotayı mı izleyecek? Beslenmek için farklı ortamlara mı gidecek, yoksa yine Adriyatik'e mi çıkacak? Bunları göreceğiz çünkü Malta kıyılarında bayağı bir dolanmıştı. Kaplumbağa adeta şaşırmıştı. Bulunduğu yerde birkaç tur atmıştı. Daha sonra hızlı bir şekilde Adriyatik'e giderek orada beslenmişti. Kaplumbağalar her yıl aynı rotayı mı takip ediyor? Bunun bile cevabını şu an bilmiyoruz. Bu cihazla birlikte bunu hep birlikte görmüş olacağız. 'Tuba' 2 yıl sonra tekrar yuvalamak için gelecek mi, tüm bu soruların cevabını hep birlikte göreceğiz."



Yakup Kaska, "Tuba" ve takip cihazı takılacak diğer 2 kaplumbağanın, 9 Ağustos'ta denize bırakılacağını sözlerine ekledi.