Uydu cihazıyla izleniyor: "Tuba" ikinci dünya turuna hazırlanıyor
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak 2019'da denize bırakılan caretta caretta "Tuba", yeniden geldiği İztuzu kumsalından uydu takip cihazı takılarak ikinci kez dünya turuna gönderilecek.
DEKAMER'in TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktığı ve "Tuba" adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu.