Uyduların çarpışmasını önleyecek: Uzayda çığır açacak yöntem

Durham Üniversitesi, uyduların çarpışmasını önlemek için 5 milyon sterlinlik bir uzay araştırma merkezi kuruyor. Merkez, yörüngedeki aktif uyduların trafiğini iyileştirmeyi hedefliyor.

Uyduların çarpışmasını önleyecek: Uzayda çığır açacak yöntem - 1

Yeni bir uzay araştırma merkezi, uyduların birbirine çarpmasını nasıl önleyeceğine odaklanacak.

Durham Üniversitesi’nin 5 milyon sterlinlik projesi, daha iyi bir uydu trafiği yönetimi tasarlamak amacıyla bilim insanlarını ve politika yapıcıları bir araya getirecek.

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Uyduların çarpışmasını önleyecek: Uzayda çığır açacak yöntem - 2

Merkezin kurucu direktörü Prof. James Osborn, bu çalışmanın önemini vurguladı.

Osborn, uzayın çok geniş olduğu ve bu nedenle nesnelerin birbirine çarpmayacağı varsayımına artık güvenilemeyeceğini belirtti.

Uyduların çarpışmasını önleyecek: Uzayda çığır açacak yöntem - 3

UYDU SAYISI HIZLA ARTIYOR

1960’larda dünya, yılda çok az sayıda yeni uydu fırlatıyordu.

Ancak Prof. Osborn, son yıllarda yeniden kullanılabilir roketlerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu sayının hızla arttığını ifade etti.

Uyduların çarpışmasını önleyecek: Uzayda çığır açacak yöntem - 4

UZAYDA KAÇ TANE AKTİF UYDU VAR?

Şu anda yörüngede yaklaşık 10.000 aktif uydu bulunuyor.

Prof. Osborn, "Hiç kimse onların herhangi bir anda tam olarak nerede olduğunu bilmiyor." dedi.

Osborn bu durumun olası çarpışmalara veya kazalara yol açabilecek bir sorun olduğunu belirtti.

Uyduların çarpışmasını önleyecek: Uzayda çığır açacak yöntem - 5

Kurulacak bu merkez, uyduların konumlarını izlemek için teknoloji geliştirilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Uzay merkezi ekibi ayrıca uzaydaki nesnelerin yönetimi için yeni politikalar üzerinde çalışıyor ve bu politikaların uzay ajansları ve hükümetler tarafından benimsenmesini umuyor.

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