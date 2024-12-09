Uyduların çarpışmasını önleyecek: Uzayda çığır açacak yöntem

UZAYDA KAÇ TANE AKTİF UYDU VAR?

Şu anda yörüngede yaklaşık 10.000 aktif uydu bulunuyor.

Prof. Osborn, "Hiç kimse onların herhangi bir anda tam olarak nerede olduğunu bilmiyor." dedi.

Osborn bu durumun olası çarpışmalara veya kazalara yol açabilecek bir sorun olduğunu belirtti.