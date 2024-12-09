Uyduların çarpışmasını önleyecek: Uzayda çığır açacak yöntem
Durham Üniversitesi, uyduların çarpışmasını önlemek için 5 milyon sterlinlik bir uzay araştırma merkezi kuruyor. Merkez, yörüngedeki aktif uyduların trafiğini iyileştirmeyi hedefliyor.
Yeni bir uzay araştırma merkezi, uyduların birbirine çarpmasını nasıl önleyeceğine odaklanacak.
Durham Üniversitesi’nin 5 milyon sterlinlik projesi, daha iyi bir uydu trafiği yönetimi tasarlamak amacıyla bilim insanlarını ve politika yapıcıları bir araya getirecek.