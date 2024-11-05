Uyku sorunu yaşayanlar dikkat: Erken beyin yaşlanmasını tetikliyor
Bilim insanları, beyin sağlığının uyku kalitesiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmalara göre, kötü uyku kalitesinin beyin yaşlanmasını üç yıl kadar hızlandırabildiği ortaya çıktı.
Birçok insan güneşe fazla maruz kalmaktan kaçınarak ve pahalı kremler kullanarak cilt yaşlanmasını önlemeye odaklanırken, beyin yaşlanması genellikle göz ardı edilir.
Beyin erken yaşlandığında bilişsel gerileme başlayabilir ve bunun arkasındaki önemli bir faktör uykudur.
Uykuyu, beyin sağlığının yenilenmesine ve gençleşmesine yardımcı olan hayati bir "beyin bakımı" aktivitesi olarak düşünün.
Ancak uyku sorunları, özellikle de sabahları kafeinle güçlenmeye çalışan uykusuz insanlar tarafından genellikle göz ardı ediliyor.
Ancak araştırmalar uyku sorunlarının göründüğünden daha ciddi olabileceğini gösteriyor.