Uyku sorunu yaşayanlar dikkat: Erken beyin yaşlanmasını tetikliyor

UYKU SORUNU BEYİN YAŞLANMASINI TETİKLİYOR

İki ila üç uyku sorunu olanlar daha hızlı beyin yaşlanması belirtileri gösterirken, beyinleri sadece bir uyku sorunu olanlara göre 1,6 yaş daha yaşlı görünmüştür.

Üç ya da daha fazla uyku sorunu olan bireylerde ise beyin yaşlanması 2,6 yıla kadar daha hızlı gerçekleşmiştir.

Beyin sağlığını korumak için araştırmacılar iyi uyku alışkanlıkları edinilmesini tavsiye etmiştir.

Öneriler arasında tutarlı bir uyku programı, yatmadan önce kafein ve alkolden kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak ve daha iyi uyku kalitesi için gevşeme teknikleri kullanmak yer alıyor.