Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım

NASA, yıllar sonra yeniden insanlı Ay görevlerine başlayacak. Bu maksatla geliştirilen Orion kapsülü deneme uçuşu için uzaya fırlatılacak. Kapsülün bugün TSİ 13.30'da fırlatılması planlanıypr.

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 25.08.2022 - 14:51 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 08:00

Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 1

ABD Havacılık ve Dairesi (NASA), yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor.

Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 2

NBC News’in haberine göre, NASA, gelecek pazartesi Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak.

Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 3

Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 4

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 5

Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.

Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 6

SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.

Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 7

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 8

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.

Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 9

FIRLATMANIN GÖREVİ

Görevi, Orion adlı bir test kapsülünü Dünya`dan uzağa itmek olacak. Bu uzay aracı, Ay'ın etrafında bir tur dönerek Dünya'ya geri dönecek. Görevde ısı kalkanlarının ne kadar dayanıklı olduğu tespit edilecek.

Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 10

Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından Artemis 2 göreviyle, 2024'te insanlı uçuş denenecek ancak bu uçuşta astronotlar Ay yüzeyine inmeyecek.

Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 11

2025 yılında ise Artemis 3 görevi başlayacak ve insanlar Ay'a yeniden ayak basacak. Nasa astronotu Randy Bresnik, "Bu Artemis 1 uçuşuyla Artemis 2 mürettebatlı görevi için nelerin riskli olabileceğini belirleyeceğiz" dedi.

Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 12
Uzay araştırmalarında yeni çağ başlıyor: Yeniden Ay'a gitmek için ilk adım - 13

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