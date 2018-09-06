'Uzay asansörü' için tarihi adım

Japon araştırmacıların testleri oldukça basit ve küçük ölçekli olacak. JAXA tarafından verilen bilgilere göre minyatür uzay asansörü iki küp uydu ve küçük bir kutudan oluşuyor.

Buna göre kübik uydular 10 metre uzunluğundaki bir kabloyla birbirine bağlanacak. Motorize edilmiş küçük kutu da bu 10 metrelik kablo arasında gidip gelerek uzay asansörü konseptini ilk kez hayata geçirecek. Ayrıca kutunun uzaydaki hareketi de küp uydularda bulunan kameralarla takip edilecek.