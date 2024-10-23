Uzay çöplerine bir yenisi daha eklendi: Boeing uydusu gizemli şekilde parçalandı!
ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in Dünya'nın yörüngesinde bulunan Intelsat 33e uydusu, gizemli bir şekilde parçalanarak uzay çöplerine eklendi. Olay, uydunun aniden güç kaybetmesiyle başladı ve ABD Uzay Gücü, en az 20 parçaya ayrıldığını doğruladı.
ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, olumsuz haberleriyle gündemden düşmüyor.
Son olarak, Boeing tarafından üretilen haberleşme uydusu gizemli bir şekilde parçalandı.