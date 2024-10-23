Uzay çöplerine bir yenisi daha eklendi: Boeing uydusu gizemli şekilde parçalandı!

SİGORTASI YOKTU

Intelsat 33e, 2016 yılında Boeing tarafından üretilmiş ve geniş bant internet hizmeti sunmak üzere yörüngesine yerleştirilmişti.

Ancak uydu, yörüngesine ulaşmakta üç ay gecikme yaşamış ve itici sistemiyle ilgili sorunlar nedeniyle ömrünü planlanan süreden 3,5 yıl önce tamamlayacağı bildirilmişti.

Şirket bu nedenle 78 milyon dolar tutarında bir sigorta talebinde bulundu. Ancak parçalanma sırasında uydunun sigortalı olmadığı bildirildi.



Şu an Intelsat, sorunun nedenini araştırıyor ancak kesin nedeni öğrenemeyebiliriz.