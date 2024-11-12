Uzay dönüşü hastaneye kaldırılmışlardı: Astronotların sağlık sorunu ortaya çıktı

NASA'nın dört kişilik Crew-8 mürettebatı, 25 Ekim’de Dünya'ya döndükten sonra hastaneye kaldırıldı. NASA'nın astronotların sağlık sorunlarına dair ayrıntıları açıklamama ısrarı sürerken, hastaneye yatış sebeplerinin düşük kan basıncı olduğu öne sürüldü.

Uzay dönüşü hastaneye kaldırılmışlardı: Astronotların sağlık sorunu ortaya çıktı - 1

Astronotlar Matthew Dominick, Michael Barratt ve Jeanette Epps, 25 Ekim'de dünyaya indikten sonra Florida'daki bir sağlık tesisine götürüldü ve mürettebattan biri 'gözlem' için geceyi hastanede geçirdi.

Rus kozmonot Alexander Grebenkin de NASA mürettebatıyla birlikte geri döndü ve Pensacola yakınlarındaki hastaneye götürüldü ancak Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşmadı.

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Uzay dönüşü hastaneye kaldırılmışlardı: Astronotların sağlık sorunu ortaya çıktı - 2

NASA hastane ziyaretinin nedeni konusunda ağzını sıkı tuttu ve mürettebat soruları geçiştirmeye devam etti.

Eğitimli tıp doktoru acil servis ziyaretinden sadece tıbbi bir olay olarak bahsetti ve NASA'nın tüm detayları zamanı geldiğinde açıklayacağını söyledi.

NASA başka herhangi bir bilgi vermeyi reddederken, içeriden biri tansiyon sorunlarının onları Florida'daki hastaneye götürmüş olabileceğini söyledi.

Uzay dönüşü hastaneye kaldırılmışlardı: Astronotların sağlık sorunu ortaya çıktı - 3

NASA astronotları tıbbi olaya değinmeye devam ettiler, ancak hangisinin geceyi geçirdiği konusunda ayrıntı vermekten kaçındılar.

Astronotlardan biri olan Dominick, "Büyük şeyler bekliyorsunuz, yönünüzü şaşırıyorsunuz, başınız dönüyor.Ama küçük şeyler, mesela sert bir sandalyede oturmak, 235 gündür sırtım gerçekten sert bir şeye oturmadı... Oldukça rahatsız edici, değil mi? Bunu beklemiyordum." diye konuştu.

Uzay dönüşü hastaneye kaldırılmışlardı: Astronotların sağlık sorunu ortaya çıktı - 4

DÜŞÜK KAN BASINCI

Dünya'ya dönen astronotlar kan basıncında dramatik bir düşüş yaşar ve bu da kişi ayağa kalktığında ya da uzandığında meydana gelen bir tür düşük kan basıncı olan ortostatik hipotansiyona yol açabilir.

HİPOTANSİYON NEDİR?

Astronotlarda ortostatik hipotansiyon, vücutları düşük yerçekimindeyken yerçekiminin kanı aşağı doğru çekmesi ve böylece sistemlerinde şok benzeri bir etkiye neden olması nedeniyle meydana gelir.

Ortostatik hipotansiyonun belirtileri arasında sersemlik veya baş dönmesi yer alır ve uzun süreli görevlerden sonra neredeyse tüm astronotlarda görülür.

DailyMail'e konuşan bir kaynağa göre, astronotların hastaneye yatışların sebebinin bu olabileceği belirtildi. 

Uzay dönüşü hastaneye kaldırılmışlardı: Astronotların sağlık sorunu ortaya çıktı - 5

NE OLMUŞTU?

Ağustos başına kadar kalmaları planlanan mürettebat sekiz ay boyunca ISS'de mahsur kalmıştı.

Ancak Boeing'in arızalı mürettebat kapsülü ve Milton Kasırgası yaz dönüşünü imkansız hale getirdi ve bu durum da uzayda 235 gün geçirmelerine sebep oldu.

Crew-8 astronotları, 235 günlük bir görevin ardından 25 Ekim'de SpaceX Dragon Endeavor'a iniş yapmıştı.

Eski astronot ve komite üyesi Kent Rominger, 31 Ekim'de düzenlenen Havacılık ve Uzay Güvenliği Danışma Paneli toplantısında, SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracıyla ilgili bir dizi 'son sorunu' sıraladı.

NASA'ya göre 'Dünya'ya dönüşte yerçekimi kan ve sıvıları karın ve bacaklara çeker.

Kan hacmindeki kayıp, uzayda meydana gelebilecek kalp ve kan damarlarındaki körelmeyle birleştiğinde, Dünya'da durduğumuzda meydana gelen kan basıncındaki düşüşü düzenleme yeteneğini azaltır.

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