Uzay dönüşü hastaneye kaldırılmışlardı: Astronotların sağlık sorunu ortaya çıktı

DÜŞÜK KAN BASINCI

Dünya'ya dönen astronotlar kan basıncında dramatik bir düşüş yaşar ve bu da kişi ayağa kalktığında ya da uzandığında meydana gelen bir tür düşük kan basıncı olan ortostatik hipotansiyona yol açabilir.

HİPOTANSİYON NEDİR?

Astronotlarda ortostatik hipotansiyon, vücutları düşük yerçekimindeyken yerçekiminin kanı aşağı doğru çekmesi ve böylece sistemlerinde şok benzeri bir etkiye neden olması nedeniyle meydana gelir.

Ortostatik hipotansiyonun belirtileri arasında sersemlik veya baş dönmesi yer alır ve uzun süreli görevlerden sonra neredeyse tüm astronotlarda görülür.

DailyMail'e konuşan bir kaynağa göre, astronotların hastaneye yatışların sebebinin bu olabileceği belirtildi.