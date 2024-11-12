Uzay dönüşü hastaneye kaldırılmışlardı: Astronotların sağlık sorunu ortaya çıktı
NASA'nın dört kişilik Crew-8 mürettebatı, 25 Ekim’de Dünya'ya döndükten sonra hastaneye kaldırıldı. NASA'nın astronotların sağlık sorunlarına dair ayrıntıları açıklamama ısrarı sürerken, hastaneye yatış sebeplerinin düşük kan basıncı olduğu öne sürüldü.
Astronotlar Matthew Dominick, Michael Barratt ve Jeanette Epps, 25 Ekim'de dünyaya indikten sonra Florida'daki bir sağlık tesisine götürüldü ve mürettebattan biri 'gözlem' için geceyi hastanede geçirdi.
Rus kozmonot Alexander Grebenkin de NASA mürettebatıyla birlikte geri döndü ve Pensacola yakınlarındaki hastaneye götürüldü ancak Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşmadı.