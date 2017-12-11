Uzay istasyonuna gidiş dönüş ücretleri belli oldu (Uzay turizminde yeni dönem)

1 Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başında turizme açacağını duyurmuştu.

2 NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2020'nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açılacağı kaydedildi.

3 Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.

4 ASTRONOTLARIN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ Avrupa ile Asya’nın birbirinden ayrıldığı nokta olan İstanbul Boğazı, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Copernicus Sentinel-1 uydularının üç radar taraması sonucunda muhteşem bir şekilde görüntülendi.

5 Daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ABD’li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

6 NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ‘’Günaydın İstanbul’’ mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

7 Astronot Randy Bresnik, daha önce uzay görevi sırasında Türkiye'nin üzerinden geçerken İstanbul'un gece görüntüsünü çekmiş ve takipçileri ile paylaşmıştı.

8 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı "günün fotoğrafı"nın konuğu geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı olmuştu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı.

9 GOOGLE'IN GÖZÜNDEN İSTANBUL'UN 32 YILLIK DEĞİŞİMİ Teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu 'timelapse' video özelliğine gelen güncelleme ile kullanıcılar artık dünyanın 1984 yılından bugüne kadar geçirdiği büyük değişimi izleyebiliyor.



(1984)

10 Bu özellik sayesinde İstanbul'un 32 yıllık değişimi de uydu görüntüleri ile ortaya çıktı. İşte İstanbul'un geçirdiği değişim...



(1985)

11 1986

12 1987

13 1988

14 1989

15 1990

16 1991

17 1992

18 1993

19 1994

20 1995

21 1996

22 1997

23 1998

24 1999

25 2000

26 2001

27 2002

28 2003

29 2004

30 2005

31 2006

32 2007

33 2008

34 2009

35 2010

36 2011

37 2012

38 2013

39 2014

40 2015

41 2016

42 NASA'DAN 'SONİC PATLAMA' PAYLAŞIMI Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ses hızını aşan uçaklardan oldukça ilginç kareler paylaştı

43 ABD'nin Kaliforniya eyaletinde T-38 model uçaklar ile yapılan uçuşları yüksek teknolojiye sahip ekipman ile fotoğraflayan NASA, uçakların sonic boom (Sonic patlama) anında arkalarında nasıl bir görüntü bıraktığını da gözler önüne sermiş oldu.