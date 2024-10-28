Uzay İstasyonu'nda acil durum alarmı: Astronotlar tahliye edilebilir!

SIZINTI SON 6 AYDA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Astronotlar, acil bir tahliye durumunda uzay araçlarına yakın olabilmeleri için modül açıkken Amerikan bölümünde kalmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer 2019'dan beri sorunun farkında olmalarına rağmen sızıntının kesin kaynağını bulamadı.

Tüm olası çatlaklar 'dolgu macunu ve yama kombinasyonu' ile kapatıldı ancak NASA, sızıntının bu yılın Nisan ayında şimdiye kadarki en hızlı oranına ulaştığı konusunda uyardı.

İstasyonun güvenliğine ilişkin endişeler o kadar yüksek ki NASA, Roscomos ile kapağı yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda açmak ve akşamları kapalı tutmak için pazarlık yaptı.

Uzay ajansı, ISS'in mikro meteorlar ve uzay enkazları tarafından yağmalanma riski altında olduğu konusunda uyardığı için endişelenmenin tek nedeni bu değil.