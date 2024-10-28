Uzay İstasyonu'nda acil durum alarmı: Astronotlar tahliye edilebilir!
NASA, artan güvenlik endişeleri nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronotlarına acil tahliyeye hazırlanmalarını bildirdi. ISS'te 50 hava sızıntısı noktası izlenirken, uzay ajansı Rus servis modülündeki çatlakları yüksek güvenlik riski olarak adlandırdı ve tehdit derecesini beşinci dereceye yükseltti.
NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlarına, artan güvenlik endişeleri nedeniyle acil bir tahliyeye hazırlanmaları söylendi.
ABD uzay ajansı ve Rus mevkidaşı Roscomos, istasyonda giderek artan bir sızıntıyla ilgili 50 hava sızıntısı alanını takip ediyor.
NASA şimdi bir Rus servis modülündeki çatlakları 'en yüksek güvenlik riski' olarak adlandırdı ve tehdit derecesini beş üzerinden beşe yükseltti.