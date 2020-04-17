Uzay istasyonunda corona virüs alarmı

2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 140 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan salgın esnasında bulunulacak en güvenli yer gezegenimizin yörüngeside bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) olarak belirtiliyordu.

Daha önce konu ile ilgili ABD’de yapılan bir araştırmada ISS’nin salgına karşı en güvenli yer olduğu bilgisinin altı çizilmişti.Bunun sebebi ise uygulanan katı kurallar olarak gösterilmişti.





