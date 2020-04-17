Uzay istasyonunda corona virüs alarmı

ntv.com.tr 17.04.2020 - 08:08
Ilk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün küresel bir salgına dönüşen corona virüsten etkilenmeyen ülke neredeyse kalmadı.
2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 140 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan salgın esnasında bulunulacak en güvenli yer gezegenimizin yörüngeside bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) olarak belirtiliyordu.
Ancak İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre uzay istasyonunda corona virüs endişesi yaşanıyor. Zira yeryüzünden istasyona gönderilen uzay aracının fırlatıldığı bölgede bir Rus yetkilinin corona virüs test pozitif çıktı.
Aynı habere göre astronotların ISS’ye gitmek için bulundukları Kazakistan’daki tesiste bulunan Evgeniy Mikrin’in corona virüs testinin pozitif çıkması virüsün astronotlara da bulaşmış olma ihtimalini gündeme getirdi.