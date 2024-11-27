Uzay istasyonunda gizemli koku: Durum sanıldığından ciddi olabilir

DURUM SANILDIĞINDAN CİDDİ OLABİLİR

Rusya Uzay Web sitesinin yazarı Anatoly Zak, bu durumun hem ABD'nin hem de Rusya'nın dile getirdiğinden daha ciddi olduğunu iddia etti.

Zak, "Progress kargo gemisi, Poisk modülünün kenetlenme portuna bağlandı. Ancak mürettebat Poisk ile Progress arasındaki kapağı açtıktan sonra, zehirli bir koku ve damlacıklar şeklinde olası bir kontaminasyon tehdidi nedeniyle kapak hemen kapatılmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.