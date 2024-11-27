Uzay istasyonunda gizemli koku: Durum sanıldığından ciddi olabilir
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yaklaşık üç ton gıda, yakıt ve malzeme taşımak üzere planlanan rutin bir görevde, Rus kozmonotlar kargo gemisinin kapağını açtıklarında gizemli bir koku yayıldı. ABD uzay ajansı NASA, kokunun geminin yükünden kaynaklanan gaz salınımından geldiğini öne sürerken, Rus uzay ajansı Roscosmos ise sorunun kenetlenme mekanizmasında olduğunu iddia etti. Peki ISS'teki kokunun kaynağı neresi? Uzay istasyonundaki astronotların yaşamları tehlikede mi? İşte ayrıntılar...
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan astronotlar, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Progress kargo gemisinin kapaklarını açtıklarında keskin ve kötü bir kokuyla karşılaştılar.
Ancak NASA, bu kokunun kaynağını öğrenmek isteyenlerin Rus uzay ajansı Roscosmos’a başvurması gerektiğini söyleyerek sorumluluk kabul etmedi.
NASA’nın haber sorumlusu Kelly O. Humphries, CNN’e yaptığı açıklamada, "Alışılmadık kokunun nedenine dair ayrıntılı bilgi için lütfen Roscosmos’a danışın." dedi.