Uzay istasyonunda gizemli koku: Durum sanıldığından ciddi olabilir

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yaklaşık üç ton gıda, yakıt ve malzeme taşımak üzere planlanan rutin bir görevde, Rus kozmonotlar kargo gemisinin kapağını açtıklarında gizemli bir koku yayıldı. ABD uzay ajansı NASA, kokunun geminin yükünden kaynaklanan gaz salınımından geldiğini öne sürerken, Rus uzay ajansı Roscosmos ise sorunun kenetlenme mekanizmasında olduğunu iddia etti. Peki ISS'teki kokunun kaynağı neresi? Uzay istasyonundaki astronotların yaşamları tehlikede mi? İşte ayrıntılar...

Uzay istasyonunda gizemli koku: Durum sanıldığından ciddi olabilir - 1

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan astronotlar, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Progress kargo gemisinin kapaklarını açtıklarında keskin ve kötü bir kokuyla karşılaştılar.

Ancak NASA, bu kokunun kaynağını öğrenmek isteyenlerin Rus uzay ajansı Roscosmos’a başvurması gerektiğini söyleyerek sorumluluk kabul etmedi.

NASA’nın haber sorumlusu Kelly O. Humphries, CNN’e yaptığı açıklamada, "Alışılmadık kokunun nedenine dair ayrıntılı bilgi için lütfen Roscosmos’a danışın." dedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzay istasyonunda gizemli koku: Durum sanıldığından ciddi olabilir - 2

Hem ISS hem de Roscosmos'un bu toksik kokunun sorumluluğunu birbirine yüklemeye çalışıyor olabileceği düşünülüyor.

ABD ve Rusya'nın kokunun kaynağını henüz belirleyemediği görülüyor.

NASA ise X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı bir açıklamada, kokunun gemi açıldığında görülen "küçük damlacıklarla" bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

NASA astronotu Don Pettit ise kokunun "sprey boya" gibi olduğunu söyledi.

Uzay istasyonunda gizemli koku: Durum sanıldığından ciddi olabilir - 3

DURUM SANILDIĞINDAN CİDDİ OLABİLİR

Rusya Uzay Web sitesinin yazarı Anatoly Zak, bu durumun hem ABD'nin hem de Rusya'nın dile getirdiğinden daha ciddi olduğunu iddia etti.

Zak, "Progress kargo gemisi, Poisk modülünün kenetlenme portuna bağlandı. Ancak mürettebat Poisk ile Progress arasındaki kapağı açtıktan sonra, zehirli bir koku ve damlacıklar şeklinde olası bir kontaminasyon tehdidi nedeniyle kapak hemen kapatılmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Uzay istasyonunda gizemli koku: Durum sanıldığından ciddi olabilir - 4

KOKU NEREDEN GELİYOR?

ABD kokunun Progress gemisinin yükünden kaynaklanan gaz salınımından geldiğini öne sürerken, Rusya suçun Poisk modülünün kenetlenme mekanizmasında olduğunu iddia etti.

2009 yılında istasyona bağlanan Poisk, Rus segmentinde dört bağlantı portundan birine bağlı küçük bir modüldür.

Ancak, kokunun tam olarak nereden geldiği hala belirsiz.

Uzay istasyonunda gizemli koku: Durum sanıldığından ciddi olabilir - 5

NASA VE ROSCOSMOS GERGİNLİĞİ

Bunun yanı sıra, bu son anlaşmazlığın NASA ve Roscosmos arasındaki zaten gergin olan ilişkiler için ne anlama geldiği de belirsizliğini koruyor.

NASA ve Roscosmos, ISS'in yavaşça hava sızdıran Rus kısmı hakkında da fikir ayrılığı yaşıyor

NASA, bu sızıntıların felaketle sonuçlanabilecek bir arızaya yol açabileceğini söylerken, Roscosmos bunun önemli bir mesele olmadığını savunuyor.

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