Uzay istasyonunda hava sızıntısı krizi: NASA ve Roscosmos gerilimi artıyor
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaşanan hava sızıntısı boyutları her geçen gün artmaya devam ediyor. Rus transfer tünelindeki bu sızıntının bir felakete yol açabileceğinden korkan NASA, sorunu gidermek için henüz Roscosmos ile ortak bir yol bulamadı. Durumun ciddiyetine rağmen, Roscosmos endişeleri küçümsemeye devam ediyor. Peki ISS'teki hava sızıntısı nasıl önlenecek? ISS'teki hava sızıntısı nasıl durdurulacak? İşte ayrıntılar...
1980'lerden bu yana en kötü seviyede olan ikili ilişkiler ve istasyonun planlanan sonuna yaklaşmasıyla, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) süregelen hava sızıntıları, NASA ve Roscosmos arasındaki gerilimi tırmandırıyor.
Amerikan uzay ajansı, endişelerini geçen hafta bir ISS Danışma Komitesi toplantısında kamuoyuyla paylaştı.