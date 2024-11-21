Uzay istasyonunda hava sızıntısı krizi: NASA ve Roscosmos gerilimi artıyor

HAVA SIZINTISI TEHLİKESİ NASIL ÖNLENİR?

Cabana’nın endişeleri yalnız değil. Crew-8 astronotu Michael Barratt, NASA’nın PrK açıkken Amerikan ve Rus tarafları arasındaki kapağı kapattığını belirtti.

Tek kesin çözüm önerisi, PrK’nin tamamen mühürlenmesi ve Rusya’nın dört yanaşma limanından birinin iptal edilmesi olarak görülüyor.

Ancak NASA’nın bu tedbiri, Zvezda modülünün bir konserve gibi açılabileceği ve ISS’in geri kalanını da tehlikeye atabileceği yönündeki endişesini yansıtıyor.

Buna karşın, Roscosmos tarafı için ise her şey yolunda görünüyor.