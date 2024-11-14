Uzay istasyonunda hava sızıntısı tehlikesi: NASA ve Rusya'nın anlaşmazlığı ortaya çıktı

NASA ve Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya'daki bölümünde meydana gelen ve NASA'nın bir Rus modülünün bir kısmında "feci bir arızaya" yol açabileceğinden endişe ettiği hava sızıntısının nedeni ve ciddiyeti konusunda anlaşmazlık yaşamaya devam ediyor.

Bu anlaşmazlık, NASA'nın ISS Danışma Komitesi'nin 13 Kasım'da Moskova'da istasyonla ilgili sorunları görüşmek üzere yaptığı kısa bir toplantı sırasında ortaya çıktı.