Uzay istasyonunda "Toksik Koku" paniği: Astronotlar alarma geçti
Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yanaşan Progress kargo gemisinde toksik bir koku fark ederek kapağı hızla kapattı. Koku, istasyonda endişe yaratırken, ek önlemlerle hava kalitesinin normale döndürüldüğü kaydedildi. Kokunun kaynağı henüz belirlenemezken, NASA'nın incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.
Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık üç ton gıda, yakıt ve malzeme taşımak üzere planlanan rutin bir görevde, Rus kozmonotlar kargo gemisinin kapağını açtıklarında toksik bir koku ile karşılaştı.
NASA tarafından yapılan açıklamada, "Progress uzay aracının kapağını açan Roscosmos kozmonotları, beklenmedik bir koku fark etti ve küçük damlacıklar gözlemledi. Bunun üzerine ekip, Poisk modülünü Rus segmentinin geri kalanından izole etmek için kapattı." ifadeleri kullanıldı.