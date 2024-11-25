Uzay istasyonunda "Toksik Koku" paniği: Astronotlar alarma geçti

Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yanaşan Progress kargo gemisinde toksik bir koku fark ederek kapağı hızla kapattı. Koku, istasyonda endişe yaratırken, ek önlemlerle hava kalitesinin normale döndürüldüğü kaydedildi. Kokunun kaynağı henüz belirlenemezken, NASA'nın incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Uzay istasyonunda "Toksik Koku" paniği: Astronotlar alarma geçti - 1

Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık üç ton gıda, yakıt ve malzeme taşımak üzere planlanan rutin bir görevde, Rus kozmonotlar kargo gemisinin kapağını açtıklarında toksik bir koku ile karşılaştı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, "Progress uzay aracının kapağını açan Roscosmos kozmonotları, beklenmedik bir koku fark etti ve küçük damlacıklar gözlemledi. Bunun üzerine ekip, Poisk modülünü Rus segmentinin geri kalanından izole etmek için kapattı." ifadeleri kullanıldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzay istasyonunda "Toksik Koku" paniği: Astronotlar alarma geçti - 2

Uzay ajansına göre, yörüngedeki laboratuvardaki hava temizleyiciler ve kirlilik sensörleri, olağandışı kokunun ardından istasyonun atmosferini izledi.

Ardından Houston’daki uçuş kontrolörleri, istasyon içindeki hava kalitesinin normal seviyelerde olduğunu doğruladı.

Ancak ABD uzay ajansı olayın ciddiyetini biraz hafife alıyor olabilir.

Russian Space Web'in haberine göre, koku "toksik" olarak tanımlandı ve Rus kozmonotlar Progress uzay aracına açılan kapağı hızla kapattı.

Uzay istasyonunda "Toksik Koku" paniği: Astronotlar alarma geçti - 3

"SPREY BOYA GİBİ KOKUYOR"

Progress aracı, Perşembe günü Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılmıştı.

Rus segmentindeki kozmonotların koruyucu ekipman giydiği ve kendi bölümlerindeki ekstra bir hava temizleme sistemini devreye soktuğu kaydedildi.

ABD segmentindeki NASA astronotu Don Pettit ise kokunun "sprey boya" gibi olduğunu söyledi.

Uzay istasyonunda "Toksik Koku" paniği: Astronotlar alarma geçti - 4

KAPAĞI YENİDEN AÇMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

NASA, mürettebat için herhangi bir endişe olmadığını ve astronotların Poisk modülü ile Progress uzay aracı arasındaki kapağı yeniden açmak için çalıştığını belirtti.

2009 yılında istasyona bağlanan Poisk, Rus segmentinde dört bağlantı portundan birine bağlı küçük bir modül.

Uzay istasyonunda "Toksik Koku" paniği: Astronotlar alarma geçti - 5

KOKUNUN KAYNAĞI NETLEŞMEDİ

Kötü kokunun Progress aracından neden kaynaklandığı hemen netleşmedi.

Ancak, daha önceki Rus araçlarında uzayda sızıntılar yaşandığı biliniyor.

Son olarak Şubat 2023’te bir Progress aracı, soğutma sisteminde basınç kaybı yaşamıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın yarattığı finansal ve personel baskıları nedeniyle, Roscosmos son yıllarda Uluslararası Uzay İstasyonu’na insan ve malzeme taşıma konusunda bir dizi teknik problemle karşı karşıya kaldı.

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