Uzay istasyonunda "Toksik Koku" paniği: Astronotlar alarma geçti

Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık üç ton gıda, yakıt ve malzeme taşımak üzere planlanan rutin bir görevde, Rus kozmonotlar kargo gemisinin kapağını açtıklarında toksik bir koku ile karşılaştı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, "Progress uzay aracının kapağını açan Roscosmos kozmonotları, beklenmedik bir koku fark etti ve küçük damlacıklar gözlemledi. Bunun üzerine ekip, Poisk modülünü Rus segmentinin geri kalanından izole etmek için kapattı." ifadeleri kullanıldı.