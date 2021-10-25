Uzay madenciliği yolda: Dünya'daki metal rezervlerinden daha fazlasına sahip olan iki yeni asteroit keşfedildi

Arizona'daki Gezegen Bilimleri Enstitüsü'nden çalışmanın başyazarı Juan Sanchez, "Analizimiz, her iki asteroidin de en az yüzde 85’inin metal ve nikelden oluştuğunu gösteriyor. Bu asteroitler, Dünya'da bulunan mezosideritler gibi bazı taşlı demir göktaşlarına benziyor .Dünya'ya bu kadar yakın olan bu maden kaynaklarını keşfettiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.