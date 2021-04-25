Uzay on yılın en kalabalık günlerini yaşıyor: SpaceX ile birlikte 11 astronot oldu

ntv.com.tr 25.04.2021 - 12:00
Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiği, geçtiğimiz gün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.
Geçtiğimiz gün Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılan mekiğin, Hint Okyanusu'nun 420 kilometre yukarısındaki yörüngedeki mevziye bağımsız bir şekilde yerleştiği bildirildi.
ABD, Fransa ve Japonya’yı temsil eden astronotların uzay istasyonunda 6 ay kalacakları belirtilirken Uzay istasyonu komutanı Shannon Walker, 4 astronota, geldikleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
Kasım 2020'de Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), SpaceX’e ait Dragon uzay aracını ilk tam operasyonel mürettebatı ile uzaya göndermişti.
"Crew-1" adını verdiği görev kapsamında, 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaşmıştı. 2020 Mayıs’ta da 3 astronot uzaya gitmişti.
ABD, Rusya, Japonya ve Fransa'yı temsil eden tüm astronotlar, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yapılan açıklamada, Kasım 2020'de uzaya giden "Crew-1" adlı uzay mekiğinin kısa bir süre içerisinde dünyaya ddöneceği bildirildi.
Uzay'daki en kalabalık nüfus ise 13 kişi ile 2011 yılında olmuştu.