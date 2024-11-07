Uzay savaşlarında yeni hamle: Çin, Starship'i mi kopyaladı?

ABD-Çin arasındaki tarihi uzay yarışı kızışıyor. Çin'in yeni roketinin SpaceX'in Starship'ine dikkat çekici derecede benzerlik göstermesi ABD'de gündem oldu. Amerikalı uzay gazetecisi "Çin, Ay’a uzun vadeli yerleşimdeki kritik yoluna bir Starship klonu koyuyor" dedi.

Uzay savaşlarında yeni hamle: Çin, Starship'i mi kopyaladı? - 1

PLANLARDAN ÇOK FARKLI

Çin’in uzay ajansı, SpaceX’in Starship roketine dikkat çekici derecede benzeyen yeni bir süper ağır yük roketinin tasarımını tanıttı.

Zhuhai kentinde düzenlenen büyük bir hava gösterisinde sergilenen roketin güncellenmiş tasarımı, önceki planlardan ciddi bir sapma gösteriyor.

Başlangıçta katı yakıtlı ve üç aşamalı bir model olarak önerilen roket, artık iki aşamalı ve yeniden kullanılabilir olarak planlanmış.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzay savaşlarında yeni hamle: Çin, Starship'i mi kopyaladı? - 2

114 metre uzunluğundaki roket, SpaceX’in Starship modelindeki Raptor motorlarına benzer şekilde, metan ve sıvı oksijenle çalışan 30 YF-215 motoruyla donatıldı.

Uzay savaşlarında yeni hamle: Çin, Starship'i mi kopyaladı? - 3

Bu yeni motor sistemi, her biri yaklaşık 200 tonluk itiş gücü sağlayarak Starship’in itiş gücüne benzer bir performans sunuyor. Ayrıca, ikinci kısımda roket üzerindeki aerodinamik kanatçıklar da Starship ile benzer bir konumlandırmaya sahip.

Uzay savaşlarında yeni hamle: Çin, Starship'i mi kopyaladı? - 4

STARSHİP KLONU

Amerikalı uzay gazetecisi Eric Berger, sosyal medya platformu X’te, “Çin, Ay’a uzun vadeli yerleşimdeki kritik yoluna bir Starship klonu koyuyor,” diyerek Çin’in bu hamlesine dikkat çekti.

Uzay savaşlarında yeni hamle: Çin, Starship'i mi kopyaladı? - 5

Çin Uzay Ajansı, yeni roketini 2033’te “ağır hizmet fırlatma aracı sistemi” olarak kullanmayı ve denizde bir geri dönüş testi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Uzay savaşlarında yeni hamle: Çin, Starship'i mi kopyaladı? - 6

ÇİN VE ABD'NİN UZAY YARIŞI 

Çin’in bu tasarım değişikliğinin, ABD ve Çin arasında artan uzay rekabetinin bir yansıması olarak değerlendirildiği gözleniyor. Her iki ülke de Ay’ın güney kutbunda su buzu bulmayı umarak kalıcı üsler kurma planlarını sürdürüyor.

ABD, bu hedefe ulaşmak için SpaceX ile iş birliği yaparken, Çin ise güçlü, yeniden kullanılabilir Uzun Yürüyüş 9 roketini geliştirmeye odaklanmış durumda.

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