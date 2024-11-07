Uzay savaşlarında yeni hamle: Çin, Starship'i mi kopyaladı?
ABD-Çin arasındaki tarihi uzay yarışı kızışıyor. Çin'in yeni roketinin SpaceX'in Starship'ine dikkat çekici derecede benzerlik göstermesi ABD'de gündem oldu. Amerikalı uzay gazetecisi "Çin, Ay’a uzun vadeli yerleşimdeki kritik yoluna bir Starship klonu koyuyor" dedi.
PLANLARDAN ÇOK FARKLI
Çin’in uzay ajansı, SpaceX’in Starship roketine dikkat çekici derecede benzeyen yeni bir süper ağır yük roketinin tasarımını tanıttı.
Zhuhai kentinde düzenlenen büyük bir hava gösterisinde sergilenen roketin güncellenmiş tasarımı, önceki planlardan ciddi bir sapma gösteriyor.
Başlangıçta katı yakıtlı ve üç aşamalı bir model olarak önerilen roket, artık iki aşamalı ve yeniden kullanılabilir olarak planlanmış.