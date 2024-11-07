Uzay savaşlarında yeni hamle: Çin, Starship'i mi kopyaladı?

ÇİN VE ABD'NİN UZAY YARIŞI

Çin’in bu tasarım değişikliğinin, ABD ve Çin arasında artan uzay rekabetinin bir yansıması olarak değerlendirildiği gözleniyor. Her iki ülke de Ay’ın güney kutbunda su buzu bulmayı umarak kalıcı üsler kurma planlarını sürdürüyor.

ABD, bu hedefe ulaşmak için SpaceX ile iş birliği yaparken, Çin ise güçlü, yeniden kullanılabilir Uzun Yürüyüş 9 roketini geliştirmeye odaklanmış durumda.