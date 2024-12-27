Uzay teleskobundan şaşırtan keşif: Gizli asteroitler ortaya çıktı

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir yıldızın gözlemlerinden yola çıkarak küçük asteroitleri ortaya çıkardı. MIT araştırmacıları, TRAPPIST-1 yıldızına ait 10 binden fazla görüntüyü analiz ederek, boyutları bir otobüsten stadyuma kadar değişen 138 asteroit tespit etti.

Uzay teleskobundan şaşırtan keşif: Gizli asteroitler ortaya çıktı - 1

BİR İLK

James Webb Uzay Teleskobu'nun uzak bir yıldıza ilişkin gözlemleri kullanılarak, mini asteroitlerden oluşan bir popülasyonun varlığı ortaya çıktı.

Bu keşif, astronomların daha önce Güneş'in etrafındaki yörüngede ve Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında tespit edebildiğinden daha küçük asteroitlerin belirlenmesi açısından bir ilk olarak kabul ediliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzay teleskobundan şaşırtan keşif: Gizli asteroitler ortaya çıktı - 2

YENİ MİNİ ASTEROİTLER

Dünya üzerindeki günlük nesnelerle karşılaştırma yapmak gerekirse, keşfedilen 138 asteroitin boyutları bir otobüsten bir stadyuma kadar değişiyor.

Bu büyüklük aralığı, ana asteroit kuşağında yer tabanlı teleskoplarla daha önce hiç gözlemlenememişti.

Bu keşif önem taşıyor çünkü farklı boyutlardaki asteroitlerin sayısını bilmek, zamanla çarpışmalar sonucu nasıl değiştikleri hakkında daha fazla bilgi verebilir.

Uzay teleskobundan şaşırtan keşif: Gizli asteroitler ortaya çıktı - 3

"DÜNYA VE GÜNEŞ'E SÜRÜKLENMESİ MUHTEMEL"

Ayrıca, bazı asteroitlerin Güneş Sistemi’nin tarihi boyunca ana kuşaktan nasıl kaçtığını ve Dünya'ya düşen meteoritlerin kökenini anlamamıza yardımcı oluyor.

NASA'nın Silikon Vadisi'ndeki Ames Araştırma Merkezi’nden astrofizikçi Tom Greene konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Artık asteroit kuşağındaki küçük nesnelerin nasıl oluştuğunu ve sayılarının ne kadar olabileceğini çok daha iyi anlıyoruz. Bu boyuttaki asteroitler muhtemelen ana kuşaktaki daha büyük asteroitler arasındaki çarpışmalar sonucu oluştu. Ayrıca, bunların Dünya ve Güneş’e doğru sürüklenmesi oldukça muhtemel.”

Uzay teleskobundan şaşırtan keşif: Gizli asteroitler ortaya çıktı - 4

GEZEGEN SAVUNMASI

Bu bulgular, gezegen savunması açısından da önem taşıyor.

Uzmanlar, James Webb'in asteroitler hakkında bilgi toplamak için de kullanılabileceğini fark ederek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bu sonuçlar, ana asteroit kuşağı ve özellikle Dünya’ya yakın asteroitleri daha iyi anlamak için büyük bir resmin parçalarını sunuyor. Böylece potansiyel felaketlerin önceden tahmin edilmesi sağlanabilir.

Uzay teleskobundan şaşırtan keşif: Gizli asteroitler ortaya çıktı - 5

ARAŞTIRMA NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Araştırma, MIT’den Artem Burdanov ve gezegen bilimleri profesörü Julien de Witt tarafından yürütüldü.

James Webb Uzay Teleskobu tarafından daha önce üretilmiş görüntüleri analiz etmek için yeni bir yöntem geliştirildi.

Bu yeni görüntü işleme tekniği, TRAPPIST-1 yıldızına ait daha önce yaşam araştırması için çekilmiş 10 binden fazla görüntüyü incelemeye olanak tanıdı.

Asteroitler, Webb’in odaklandığı kızılötesi ışıkta daha parlak görünür.

Bu durum, daha önce tamamen fark edilmemiş bir asteroit popülasyonunun keşfedilmesine yardımcı oldu.

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