Uzay teleskobundan şaşırtan keşif: Gizli asteroitler ortaya çıktı

"DÜNYA VE GÜNEŞ'E SÜRÜKLENMESİ MUHTEMEL"

Ayrıca, bazı asteroitlerin Güneş Sistemi’nin tarihi boyunca ana kuşaktan nasıl kaçtığını ve Dünya'ya düşen meteoritlerin kökenini anlamamıza yardımcı oluyor.

NASA'nın Silikon Vadisi'ndeki Ames Araştırma Merkezi’nden astrofizikçi Tom Greene konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Artık asteroit kuşağındaki küçük nesnelerin nasıl oluştuğunu ve sayılarının ne kadar olabileceğini çok daha iyi anlıyoruz. Bu boyuttaki asteroitler muhtemelen ana kuşaktaki daha büyük asteroitler arasındaki çarpışmalar sonucu oluştu. Ayrıca, bunların Dünya ve Güneş’e doğru sürüklenmesi oldukça muhtemel.”