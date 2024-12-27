Uzay teleskobundan şaşırtan keşif: Gizli asteroitler ortaya çıktı
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir yıldızın gözlemlerinden yola çıkarak küçük asteroitleri ortaya çıkardı. MIT araştırmacıları, TRAPPIST-1 yıldızına ait 10 binden fazla görüntüyü analiz ederek, boyutları bir otobüsten stadyuma kadar değişen 138 asteroit tespit etti.
BİR İLK
James Webb Uzay Teleskobu'nun uzak bir yıldıza ilişkin gözlemleri kullanılarak, mini asteroitlerden oluşan bir popülasyonun varlığı ortaya çıktı.
Bu keşif, astronomların daha önce Güneş'in etrafındaki yörüngede ve Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında tespit edebildiğinden daha küçük asteroitlerin belirlenmesi açısından bir ilk olarak kabul ediliyor.