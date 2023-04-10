Uzay yarışının 70 yıllık tarihi: Uzaya giden ilk insan kimdir? Uzayda en uzun süre kalan kadın kimdir? Uzaya giden ilk siyasetçi kimdir?

ALAN SHEPARD, ABD'NİN UZAYA GÖNDERDIĞI İLK ASTRONOT OLDU

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) programları Mercury, Gemini ve Apollo ile uzaya ve aya astronotlarını yollayan ABD, Merkür Projesi ile uzaya 25 uçuş yaptı. Bunların 6'sı 1961 ile 1963 yılları arasında gerçekleşti ve astronotları taşıdı. NASA 5 Mayıs 1961'de, "Freedom 7" göreviyle astronot Alan Shepard'ı uzaya gönderdi. Uzaya giden ilk Amerikalı Shepard, alt yörüngede 15 dakika 28 saniye uçuş yaptı.