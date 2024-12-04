Uzay yolculuğunda çığır açacak buluş: Mars'a seyahat planları değişti
Bilim insanları, Mars’a seyahat için fotosentetik bakterilerden ilham alan lazer teknolojisi geliştirmeyi planlıyor. Bu yöntem, güneş ışığını toplayarak kimyasal enerjiye dönüştürmeyi ve lazer ışınlarıyla uzaya iletmeyi hedefliyor. Bu teknolojinin Mars görevleri için sürdürülebilir enerji sağlaması hedeflenirken, Dünya’da da temiz enerji üretimi için kullanılabileceği tahmin ediliyor.
Bilim insanları, Mars’a seyahat edebilmek için lazer kullanılabilen çığır açacak bir yöntem kşefetti.
Bu teknoloji, bitkilerin ve bakterilerin fotosentez yoluyla ışığı kimyasal enerjiye dönüştürme yönteminden ilham alıyor ve Dünya’da temiz enerji üretmek için de kullanılabilir.