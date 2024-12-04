Uzay yolculuğunda çığır açacak buluş: Mars'a seyahat planları değişti

İLK TESTLER ÜÇ YIL İÇERİSİNDE

Bilim insanları, ilk prototiplerini üç yıl içinde test etmeye hazır hale getirmeyi bekliyor.

Bu teknoloji sadece Mars görevlerine kolaylık sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Dünya’da temiz, kablosuz enerji çözümleri de sunabilir.

Profesör Gauger, "Yeni teknolojimiz uzay istasyonlarında inşa edilip kullanılabilirse, yerel olarak enerji üretmeye yardımcı olabilir ve hatta kızılötesi lazer ışınları kullanarak uydulara ya da Dünya’ya enerji gönderme yolu sunabilir." diye ekledi.

Bilim insanları, aldıkları her bir ışık fotonunu yakalamak için evrimleşmiş bakterileri inceleyerek işe başlayacak.

Ardından, bu bileşenler daha büyük sistemlerde test edilmek üzere yeni bir lazer malzemesi türüne dönüştürülecek.