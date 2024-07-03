Uzaya balon yolculuğu! İlk deneme uçuşu gerçekleştirildi
Uzay turizmi firması "Space Perspective", insanları Dünya'nın 32 kilometre yukarısına taşıyacak bir balonun inşasını tamamlayarak ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Uzay meraklılarını sevindiren yolculuğun bedeli 125 bin dolar olarak belirlenirken uçuşların bu yılın sonunda başlaması planlanıyor. Her şey planlandığı gibi giderse şirket, uzayın sınırına götürülen en fazla insan rekorunu kıracak.
BİLET BEDELİ 125 BİN DOLAR
"Space Perspective" isimli bir uzay turizmi şirketi, bilet alan müşterileri uzaya taşıyabilecek küre şeklinde bir kapsül araç tasarladı.
Heyecan arayanlar artık 125 bin dolarlık bir bilet alarak dev balonla uzayın uç noktalarına seyahat edebilecek.