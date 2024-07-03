Uzaya balon yolculuğu! İlk deneme uçuşu gerçekleştirildi

YOLCULUK ALTI SAAT SÜRECEK

Şirket ayrıca, roketlerin aksine kapsüllerinin çok daha yavaş, daha nazik bir şekilde dünyadan ayrıldığını ve "NASA ve diğer saygın kuruluşların" "binlerce kez" kullandığı bir teknolojiyi kullandığını vurguladı.

Uzayın sınırına yapılacak yolculuğun altı saat süreceği bildiriliyor.