Uzaya ilk yemek teslimatı gerçekleşti: İşte astronotların Dünya'dan sipariş ettikleri yiyecekler

Konuya ilişkin açıklama yapan Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, "Yusaku Maezawa için küçüki Uber Eats için dev bir teslimat! Uzaya ilk başarılı teslimatımızı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Amacımız, insanların nereye giderlerse gitsinler istedikleri her şeyi almalarını sağlamak. Bu yüzden Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.