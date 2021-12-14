Uzaya ilk yemek teslimatı gerçekleşti: İşte astronotların Dünya'dan sipariş ettikleri yiyecekler

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 16:17
ABD’li uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber’e bağlı faaliyet gösteren Uber Eats, uzaya ilk yiyecek teslimatını gerçekleştirdiğinı duyurdu. Böylelikle teslimat ağını gezegenin ötesine genişleten şirket, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yiyecek gönderen ilk dağıtım platformu oldu.
Uber Eats, 12 günlük yörüngesinin bir parçası olarak ISS’deki astronotlara siparişlerini elden teslim etmek için Japon girişimci ve milyader Yusaku Maezawa ile birlikte çalıştı. Teslimat, Maezawa'nın Dünya'dan ayrılmasından ardından 400 km boyunca 8 saat 34 dakikalık bir seyahatin ardından 11 Aralık'ta ABD'nin doğu kısmının yerel saati ile 09:40'ta yapıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, "Yusaku Maezawa için küçüki Uber Eats için dev bir teslimat! Uzaya ilk başarılı teslimatımızı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Amacımız, insanların nereye giderlerse gitsinler istedikleri her şeyi almalarını sağlamak. Bu yüzden Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.
46 yaşındaki Yusaku Maezawa ise, "Bana Uber Eats'ın uzaya ilk yiyecek teslimatını gerçekleştirme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Uber Eats'in inisiyatifi ve macera anlayışı ilham verici. Kendime meydan okumayı asla bırakmayacağım ve umarım herkes aynı şeyi yapmaya devam eder. Dünyayı daha iyi bir yer yapalım!" dedi.
Astronotlara götüren siparişte ise Misoda haşlanmış uskumru, tatlı sosta pişirilmiş dana eti, bambu filizli haşlanmış tavuk ve kızarmış domuz eti gibi yiyecekler yer aldı.
Japon moda imparatoru Yusaku Maezawa, 1998'de Start Today'i, 2004'te ise Japonya'nın en büyük online moda perakende sitesi Zozotown'u kurdu. Maezawa, 2018'de kişiye özel hazır giyim markası ZOZO'yu başlattı.
45 yaşındaki Maezawa, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na yemek siparişi teslimatının yanı sıra turistik bir seyahat gerçekleştirdi.
Japonya’nın en zengin insanlarından biri olan Maezawa, ISS'de 12 gün kalacak ve ardından Dünya'ya dönecek.
Öte yandan, yaklaşık olara 1, 9 milyar dolar servete sahip olan Maezawa, istasyona olan ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, yörüngede bulunduğu süre boyunca yeryüzündekilere para dağıtacağını söyledi.
Ancak, milyarderin bunu nasıl gerçekleştireceği ile ilgili detaylar paylaşılmadı.